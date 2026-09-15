Stale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdı

·11·Spor
Stale Solbakken, Manchester City görüşmesinde Erling Haaland'ın geleceğini masaya yatırdı

Norveç milli takımı teknik direktörü Stale Solbakken, Manchester'a giderek Manchester City yönetimi ve teknik ekibiyle önemli görüşmeler gerçekleştirdi. VG gazetesinin haberine göre, bu görüşmenin temel amacı ülkenin futbol yıldızı Erling Haaland'ın fiziksel durumu ve yoğun maç takvimindeki yükünü koordine etmekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

City Football Academy tesislerinde gerçekleşen etkinlik, Norveçli çalıştırıcı için yeni teknik ekiple yapılan ilk yüz yüze görüşme oldu. Antrenmanı izleyen Solbakken, teknik heyetle 20 dakikalık kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Taraflar, her iki tarafın da yararına olacak şekilde oyuncunun sağlığı ve uluslararası maçlarda korunması konularını detaylıca ele aldı.

Güvene dayalı ilişkiler ve gelecek planları

Stale Solbakken, yeni teknik ekiple yapılan ilk görüşmede karşılıklı güven ortamı oluşturmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Önceki teknik ekiple de iyi ilişkileri olduğunu ve bu geleneğin devam edeceğini belirtti. Norveçli hoca, telefon numaralarını paylaştıklarını ve açık bir iletişim kanalı kurulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Edinilen bilgilere göre, Manchester City yönetimi Norveç milli takımı maçlarında Erling Haaland'ın korunması konusunda hiçbir zaman özel bir talepte bulunmadı. Ancak kış sezonunun yaklaşması ve maç sayısının hızla artması nedeniyle oyuncunun fiziksel durumunun yakından takip edilmesi gerekiyor.

Önümüzdeki zorlu sınavlar

Milli takım için UEFA Uluslar Ligi A Ligi'ndeki maçların oldukça zorlu geçmesi bekleniyor. Norveç, kendi sahasında sırasıyla Danimarka ve Portekiz ile oynayacak, ardından Galler ve Portekiz deplasmanlarına çıkacak. Bu yoğun takvim, oyuncunun sağlığına özel dikkat gösterilmesini gerektiriyor.

Solbakken için sadece Haaland değil, diğer lejyonerlerin durumu da büyük önem taşıyor. Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta ile Martin Ødegaard'ın yükü konusunda sürekli iletişim halinde olduğunu belirtti. Ayrıca Sander Berge'nin Liverpool karşısındaki güvenli oyununu överken, Oscar Bobb'un kale önünde biraz daha değişmesi gerektiğini, yani pozisyonlarda şut atmaya daha istekli olması gerektiğini vurguladı.

Erling HaalandStale SolbakkenManchester CityUEFA Uluslar LigiNorveç
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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