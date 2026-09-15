Gerard Pique şaşkın: Javohir Sindarov Hindistan'daki küresel ligde fırtına gibi esti

Hindistan'ın Bangalore şehrinde sona eren prestijli takım turnuvası «Tech Mahindra Global Chess League-2026», Özbek satrancının dünya çapındaki bir başka büyük zaferine sahne oldu. Özbekistanlı genç uluslararası büyükusta Javohir Sindarov ve Kazakistanlı ünlü satranç oyuncusu Bibisara Asaubayeva, «FYERS American Gambits» kulübü formasıyla başarılı bir performans sergileyerek turnuvada bronz madalya kazandılar. Üçüncülük için yapılan çetin mücadelede takımları, «CheQ Mumba Masters»ı üst üste iki kez (3,5:2,5 ve 4:2 skorlarıyla) mağlup ederek podyuma çıktı.

En büyük sansasyon ise birinci masada yaşandı: Javohir Sindarov, turnuva boyunca topladığı puanlarla gezegenin 1 numaralı satranç oyuncusu, efsanevi Magnus Carlseni bile geride bırakarak şampiyonanın en iyi oyuncusu oldu. Bu dünya çapındaki sonucun ardından takımın stratejik hissedarı, «Barcelona» formasıyla 4 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve İspanya ile dünya şampiyonu olan ünlü futbol yıldızı Gerard Pique, sosyal medya hesaplarından özel bir video mesajı yayınlayarak Sindarov ve takım arkadaşlarına içtenlikle teşekkür etti.

Peki, Gerard Pique satranç endüstrisine neden milyonlarca yatırım yapıyor, Javohir Sindarov hangi istatistikte Magnus Carlsen'i geride bıraktı ve «American Gambits»in bir sonraki hedefi ne?

«Sizinle gurur duyuyorum!»: Gerard Pique'nin ses getiren tebriği

Futbol efsanesinin satranç oyuncularına gönderdiği tutkulu mesaj:

Instagram mesajı: Gerard Pique, milyonlarca takipçisi olan resmi sayfasında takımının 3. olmasını övgüyle karşılayan bir video yayınladı;

«Çok yaklaştık»: «Selam çocuklar! Sizi tebrik etmek istedim çünkü üçüncü olduk ve bu harika bir sonuç. Zafere çok yakındık, yine de sizinle gurur duyuyorum» dedi eski futbolcu;

Gelecek şampiyonluk sözü: «Eminim ki gelecekte mutlaka büyük ödülü kazanacağız. American Gambits, ileri!» diye vurguladı Pique;

Ağustos ayındaki anlaşma: Hatırlatmak gerekirse, Gerard Pique turnuva başlamadan hemen önce, Ağustos ayında resmen «FYERS American Gambits» kulübünün stratejik hissedarı olmuştu.

Sindarov, Carlsen'i geride bıraktı: Tarihi sonucun detayları

Bangalore'daki mücadelelerde Özbek satranç oyuncusunun kişisel rekoru:

Birinci masanın kralı: Javohir Sindarov, en zorlu ve sorumluluk gerektiren 1. masada turnuvanın mutlak en iyi sonucunu kaydetti;

Magnus Carlsen'den daha yüksek: Özbek büyükusta, topladığı puanlarla satranç dünyasının yaşayan efsanesi Magnus Carlsen'i bile geride bırakarak uzmanları hayrete düşürdü;

Bibisara Asaubayeva'nın katkısı: Kazakistanlı yetenekli satranç oyuncusu da kritik partilerde zorlu galibiyetler alarak kulübün bronz madalyaya ulaşmasında kilit rol oynadı.

«CheQ Mumba Masters» darmadağın edildi: Bronz madalya savaşı

Karar maçında iki kat mutlak üstünlük:

Her iki oyunda da galibiyet: Üçüncülük maçında «FYERS American Gambits», rakibini her iki mini maçta da mağlup etti;

3,5:2,5 ve 4:2 skorları: Çetin geçen her iki karşılaşma da Sindarov'un takımının taktiksel üstünlüğüyle sona erdi;

Dünya Satranç Ligi'nin hızı: «Tech Mahindra Global Chess League» formatı, dünyanın en güçlü büyükustalarının süper kulüpler bayrağı altında yarıştığı, sadık bir izleyici kitlesine sahip büyük bir ticari turnuvadır.

Javohir Sindarov'un Bangalore'daki bu eşsiz başarısı ve futbol yıldızı Gerard Pique'nin takdirini kazanması, Özbek satranç okulunun bugün gezegenin herhangi bir lideriyle başa baş mücadele edebileceğini bir kez daha kanıtladı.

Sizce Javohir Sindarov'un Magnus Carlsen'i puan bazında geride bırakması, onun yakın yıllarda dünya şampiyonluğunun ana adayı olacağının bir göstergesi mi? Gerard Pique gibi spor ve iş dünyası yıldızlarının satranca girmesi bu sporun geleceğini nasıl değiştirecek? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek büyükustanın dünya sahnesindeki bu parlak zaferi hakkındaki makaleyi tüm satranç severlerle ve arkadaşlarınızla gururla paylaşın!