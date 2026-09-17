Old Trafford'da süper geri dönüş: Man Utd, Brighton karşısında 2-0'dan 2-3'e mağlup oldu

İngiltere Lig Kupası 3. turunda gecenin en büyük sürprizi ve gerçek bir futbol gerilimi yaşandı. «Old Trafford» stadyumunda «Brighton»ı ağırlayan «Manchester United» maça müthiş bir baskıyla başladı ve 10. dakikaya gelindiğinde 2-0 öne geçti. Ancak bu üstünlük Manchester ekibine pahalıya patladı: «Martılar» inanılmaz bir irade ve taktik disiplin göstererek üst üste üç gol buldu ve 3-2'lik fantastik bir geri dönüşe imza attı. Sonuç olarak «Manchester United» kendi taraftarlarının önünde kupa mücadelesine utanç verici bir şekilde veda etti.

Aynı saatlerde oynanan diğer maçlarda ise Unai Emery yönetimindeki «Aston Villa», deplasmanda «Coventry»yi Tammy Abraham'ın dublesiyle 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Liverpool'da ise «Everton», Alcaraz'ın 80. dakikadaki golüyle «Wolverhampton»ı 1-0'lık skorla geçti. Peki, «Manchester United» neden 10 dakikada yakaladığı 2 gollük üstünlüğü koruyamadı, «Brighton»ın yeni dizilişi nasıl sonuç verdi ve kupadaki bu başarısızlık Man Utd içindeki havayı nasıl etkileyecek?

«Old Trafford'da felaket»: 2-0'dan 2-3'e uzanan drama

«Man Utd» — «Brighton» karşılaşmasının gol kronolojisi:

Hızlı iki vuruş (8. ve 10. dakikalar): «Manchester United» maça harika başladı; 8. dakikada Lacey, iki dakika sonra ise Mason Mount'un isabetli vuruşuyla skoru 2-0'a getirdi;

İlk yarının sonunda soğuk duş: 45. dakikada Kostulas farkı bire indirerek «Martılar»a psikolojik üstünlük sağladı;

Gross ve de Cuyper kahramanlığı: İkinci yarıda kontrolü tamamen eline alan konuk ekip, Pascal Gross'un 65. dakikadaki golüyle dengeyi sağladı. Oyuna sonradan giren Maxim de Cuyper ise 70. dakikada galibiyet golünü atarak skoru 2-3'e taşıdı;

Geç gelen rotasyon: 66. dakikada Mbeumo, Zirkzee ve Mainoo'nun, 73. dakikada ise Bruno Fernandes'in oyuna girmesi Manchester ekibini kupadaki felaketten kurtaramadı.

Lig Kupası savaşçıları: «Man Utd» ve «Brighton» kadroları

Teknik direktörlerin bu kritik mücadelede sahaya sürdüğü oyuncular:

«Manchester United» kadrosu: Darlow (kaleci), Dalot, Mazraoui, Mount (Fernandes, 73), Haven, Lacey (Mbeumo, 66), Leny Yoro, Andrey Santos (Mainoo, 66), Youri Tielemans, Marcus Rashford, Benjamin Sesko (Zirkzee, 66);

«Brighton» kadrosu: Steele (kaleci), Adjam, Struijk, Gross, Chema, Kostulas, Costinha, Boscali (Ayari, 74), O'Riley (Gomes, 66), Yalcouye (de Cuyper, 66), Vuskovic;

Sınıf ve taktik: «Brighton», yedek kulübesinden gelen katkı ve kontra ataklarla Man Utd'nin savunma merkezindeki boşlukları acımasızca cezalandırdı.

«Aston Villa»dan ustalık dersi ve «Everton»ın iradesi

3. turun diğer ilginç maçlarının detayları:

«Coventry» — «Aston Villa» (1-3): Birmingham ekibinde forvet Tammy Abraham 7 ve 59. dakikalarda duble yaparken, Ross Barkley 40. dakikada golü buldu; ev sahibinden Thorpe'un 27. dakikadaki golü sonucu değiştirmedi;

Abraham ve Barkley ikilisi: «Villa», rotasyona rağmen yüksek sınıf göstererek Lig Kupası'nda şampiyonluğa doğru cesur bir adım attı;

«Everton» — «Wolverhampton» (1-0): Jack Grealish'in ilk 11'de başladığı çekişmeli maçta, 77. dakikada oyuna giren Carlos Alcaraz, üç dakika sonra 80. dakikada maçın kaderini belirleyen galibiyet golünü attı.

«Manchester United»ın evinde 2-0'dan maçı verip Lig Kupası'ndan erken elenmesi, takımın savunmasındaki ciddi sorunların hala çözülmediğini ve kulübün yeniden krizin eşiğinde olabileceğini gösterdi.

Sizce «Manchester United»ın 2-0 öndeyken maçı kaybetmesinin sebebi teknik direktörün taktiği mi yoksa oyuncuların rehaveti mi? Tammy Abraham önderliğindeki «Aston Villa» bu yıl kupayı kaldırabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve İngiliz futbolundaki bu dramatik gecenin analizini tüm futbolseverler ve Premier Lig takipçileriyle paylaşın!