Özbek Özbek futbolcuların Avrupa sahalarındaki başarılı adımları yeni bir tarihi sayfayla zenginleşiyor. İsviçre Süper Ligi'nin 4. haftasından ertelenen merkezi maçta, ülkenin en istikrarlı kulübü olan Lugano, sahasında St. Gallen'i ağırladı ve 4-1'lik ezici bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşma, milli futbolumuzun tutkunları için gerçek bir bayrama dönüştü: Özbekistan milli takımı savunma oyuncusu Behruz Karimov, Lugano formasıyla ilk golünü atarak takımının farklı galibiyetine önemli bir katkıda bulundu.

Maçın 36. dakikasında rakip fileleri havalandıran vatandaşımız, takım arkadaşlarını öne geçirdi. İlk yarıda 4 gol bularak işi bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda rotasyona giderek Karimov'u tedbir amaçlı oyundan aldı. Bu parlak başarı sayesinde Lugano puanını 22'ye yükseltti ve İsviçre şampiyonası puan durumunda liderliğini korudu. Peki, Behruz Karimov'un Avrupa'daki golü onun ilk 11'deki yerini nasıl sağlamlaştıracak, Lugano şampiyonluğa nasıl ilerliyor ve İsviçreli uzmanlar Özbek savunmacının oyununu nasıl değerlendiriyor?

İlk yarıda fırtına: 4-1'lik farklı galibiyetin detayları

Lugano - St. Gallen maçının gol kronolojisi:

Hızlı baskı ve 1-0: Ev sahibi ekip ilk dakikalardan itibaren inisiyatifi ele aldı; 4. dakikada Espinosa isabetli bir vuruşla skoru açtı.

Pilstrom'un dublesi (14 ve 28. dakikalar): Forvet Pilstrom, arka arkaya attığı iki güzel golle 28. dakikada skoru 3-0'a getirdi ve rakip savunmayı şoka uğrattı.

36. dakikada Behruz Karimov'un tarihi golü: Vatandaşımız, pozisyonel hücum ve duran toptan iyi yararlanarak topu ağlara gönderdi (4-0) ve İsviçre Süper Ligi'ndeki ilk golünü kutladı.

Konuk ekibin teselli golü: İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ev sahibi ekibin kalesine, 74. dakikada St. Gallen oyuncusu Hunziker tek golü kaydetti (4-1).

Lugano'nun sahaya çıkan ana güçleri

Ev sahibinin ilk 11'i ve yapılan değişiklikler:

İlk 11: Gebhardt (kaleci), Papadopulos, Mai, Bichel, Bislimi (Delcroix, 82), Grgic, dos Santos, Chiminyani (Kelvin, 82), Espinosa, Behruz KARIMOV (Zanotti, 46) ve Pilstrom;

Taktiksel değişiklik: İkinci yarının başında teknik direktör, skor farkını göz önünde bulundurarak önemli oyuncuları korumak amacıyla Karimov'un yerine Zanotti'yi oyuna aldı.

Savunma ve hücum dengesi: Lugano kanat beklerinin hızı ve orta sahadaki yüksek kalite, rakibin tüm planlarını boşa çıkardı.

22 puanla tek lider: Özbek lejyonerin Avrupa hayali

Bu galibiyetin stratejik önemi ve beklentiler:

Puan durumunun zirvesi: Ertelenen maçtaki bu büyük başarıdan sonra 22 puan toplayan Lugano, en yakın takipçileriyle farkı açarak İsviçre'de şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu kanıtlıyor.

Milli takım için müjdeli haber: Behruz Karimov'un Avrupa'nın üst düzey bir liginde gol atması ve ilk 11'de yerini sağlamlaştırması, Özbekistan milli takımı savunma hattı için büyük bir kazanımdır.

Avrupa kupalarındaki fırsat: Düzenli oyun pratiği ve verimlilik, Özbek savunmacının transfer piyasasındaki değerinin artmasına ve TOP-5 ligi scoutlarının dikkatini çekmesine olanak tanır.

Behruz Karimov'un İsviçre sahalarındaki bu başarılı adımı, Özbek futbolu yetiştirmelerinin kıtanın herhangi bir lider liginde oynayabileceğini ve sonuç alabileceğini kanıtladı.

Sizce Behruz Karimov'un İsviçre Süper Ligi'ndeki parlak oyunu ve ilk golü, yakın gelecekte Avrupa'nın 'beş büyük' ligine gitmesi için bir basamak olabilir mi? Lugano bu yıl şampiyon olabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek lejyonerin Avrupa sahasındaki bu sevindirici başarısını tüm futbolseverlerle paylaşın!