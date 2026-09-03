Premier Ligada sezonun en iyi teknik direktörü kim olacak? İşte dört aday

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezon hızlı başladı. Premier Lig basın servisi, Ağustos ayı sonuçlarına göre "Ayın Teknik Direktörü" (Barclays Manager of the Month) ödülü için adayların resmi listesini açıkladı. Bu kısa aylık dönemde sadece dört teknik direktör, takımlarıyla yüzde yüzlük bir performans sergilemeyi başardı.

Listede, yeni kulüplerinde göreve başlayan ünlü teknik direktörlerin yanı sıra devlerin arasına beklenmedik bir şekilde katılan sansasyonel bir aday da yer alıyor.

Mükemmel sonuç alan adaylar ve istatistikleri:

Adayların her biri Ağustos ayında ikişer maç yaparak maksimum puan topladı:

Xabi Alonso (Chelsea): 2 galibiyet, +4 averaj. Londra ekibinin başına geçen İspanyol teknik adam, Premier Lig kariyerine oldukça güven verici ve hücum ağırlıklı bir oyunla başladı;

Enzo Maresca (Manchester City): 2 maç, 2 galibiyet, +4 averaj. Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra "Vatandaşlar"ın yönetimini devralan İtalyan teknik direktör, kadrodaki büyük değişimlere rağmen cesur ve galibiyetle dolu bir başlangıç yaptı;

Mikel Arteta (Arsenal): 2 maç, 2 galibiyet, +4 averaj. "Topçular"ın hocası, takımıyla geleneksel istikrarını sergileyerek sezona şampiyonluk hedefiyle giriş yaptı;

Sergej Jakirović (Hull): 2 maç, 2 galibiyet, +3 averaj. Ağustos ayının en büyük sürprizi olan mütevazı Hull ekibinin hocası, ligin devleri arasında kendine haklı bir yer edindi.

Kazanan ne zaman belli olacak?

Ayın teknik direktörü, Premier Lig'in resmi sitesindeki taraftar oyları ve futbol uzmanlarından oluşan özel bir kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Oylama sonuçları ve kazananın ismi resmen 11 Eylül'de açıklanacak.

Sizce Ağustos ayının en iyi teknik direktörü ödülünü kim hak ediyor: Yeni projelerine galibiyetle başlayan Alonso ve Maresca mı, istikrarlı Arteta mı yoksa devler arasında sansasyon yaratan Jakirović mi? Yorumlarda oyunuzu belirtin!