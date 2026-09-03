Premier Ligada sezonun en iyi teknik direktörü kim olacak? İşte dört aday

·12·Spor
Premier Ligada sezonun en iyi teknik direktörü kim olacak? İşte dört aday

İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezon hızlı başladı. Premier Lig basın servisi, Ağustos ayı sonuçlarına göre "Ayın Teknik Direktörü" (Barclays Manager of the Month) ödülü için adayların resmi listesini açıkladı. Bu kısa aylık dönemde sadece dört teknik direktör, takımlarıyla yüzde yüzlük bir performans sergilemeyi başardı.

Listede, yeni kulüplerinde göreve başlayan ünlü teknik direktörlerin yanı sıra devlerin arasına beklenmedik bir şekilde katılan sansasyonel bir aday da yer alıyor.

Mükemmel sonuç alan adaylar ve istatistikleri:

Adayların her biri Ağustos ayında ikişer maç yaparak maksimum puan topladı:

  • Xabi Alonso (Chelsea): 2 galibiyet, +4 averaj. Londra ekibinin başına geçen İspanyol teknik adam, Premier Lig kariyerine oldukça güven verici ve hücum ağırlıklı bir oyunla başladı;

  • Enzo Maresca (Manchester City): 2 maç, 2 galibiyet, +4 averaj. Pep Guardiola'nın ayrılışından sonra "Vatandaşlar"ın yönetimini devralan İtalyan teknik direktör, kadrodaki büyük değişimlere rağmen cesur ve galibiyetle dolu bir başlangıç yaptı;

  • Mikel Arteta (Arsenal): 2 maç, 2 galibiyet, +4 averaj. "Topçular"ın hocası, takımıyla geleneksel istikrarını sergileyerek sezona şampiyonluk hedefiyle giriş yaptı;

  • Sergej Jakirović (Hull): 2 maç, 2 galibiyet, +3 averaj. Ağustos ayının en büyük sürprizi olan mütevazı Hull ekibinin hocası, ligin devleri arasında kendine haklı bir yer edindi.

Kazanan ne zaman belli olacak?

Ayın teknik direktörü, Premier Lig'in resmi sitesindeki taraftar oyları ve futbol uzmanlarından oluşan özel bir kurulun değerlendirmesi sonucunda belirlenecek. Oylama sonuçları ve kazananın ismi resmen 11 Eylül'de açıklanacak.

Sizce Ağustos ayının en iyi teknik direktörü ödülünü kim hak ediyor: Yeni projelerine galibiyetle başlayan Alonso ve Maresca mı, istikrarlı Arteta mı yoksa devler arasında sansasyon yaratan Jakirović mi? Yorumlarda oyunuzu belirtin!

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ljupcho Doriev Süper Lig'de Ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildiLjupcho Doriev Süper Lig'de Ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildiBugün, 18:08Javohir Sindarov Hindistan'daki büyük turnuvada yer alacakJavohir Sindarov Hindistan'daki büyük turnuvada yer alacakBugün, 17:53Ange Postecoglou, Al Nassr'ı seçme nedenini açıkladıAnge Postecoglou, Al Nassr'ı seçme nedenini açıkladıBugün, 16:58Jose Mourinho, Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında görüşlerini paylaştıJose Mourinho, Lionel Messi ve Julian Alvarez hakkında görüşlerini paylaştıBugün, 15:31Chelsea ve Manchester City transferleri 350 milyon sterlini aştıChelsea ve Manchester City transferleri 350 milyon sterlini aştıBugün, 15:18Ronaldo şokta: Oğlu bir haftada 9 milyon dolar harcadıRonaldo şokta: Oğlu bir haftada 9 milyon dolar harcadıBugün, 14:27
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
“Tartışma bitti, Ronaldo kazandı!” Piers Morgan, Messi'nin ayrılığının ardından sert bir açıklama yaptı
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Emre Belözoğlu'ndan Türkiye'deki yabancı kuralı ve Shomurodov hakkında çarpıcı açıklamalar
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Nasaf'tan ayrılıyor mu? Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor mağlubiyeti sonrası beklenmedik bir açıklama yaptı
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)