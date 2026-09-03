Ljupcho Doriev Süper Lig'de Ağustos ayının en iyi futbolcusu seçildi

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi (UzPFL), geride kalan Ağustos ayı sonuçlarına göre Süper Lig'in 'En İyi Futbolcusu' ödülünü resmen açıkladı. Uzmanların ve taraftarların oylarıyla belirlenen seçimde, Cizzah'ın Sogdiana kulübü forveti Ljupcho Doriev ayın oyuncusu olarak onurlandırıldı. Kuzey Makedonyalı forvet, son ayda sergilediği üretkenlik ve liderlik özellikleriyle takımının üst sıralara tırmanmasına önemli katkı sağladı.

Benefis ayı: Ljupcho Doriev'in fenomen istatistikleri

Sogdiana forveti, Ağustos ayını gerçekten yüksek bir form grafiğiyle geçirerek turnuvanın en tehlikeli ve verimli futbolcusu oldu:

5 maçta 8 puan: Forvet, geçtiğimiz ay çıktığı 5 karşılaşmada 5 gol ve 3 asistlik performans sergiledi;

Yüksek verimlilik: Doriev, her maçta ortalama 1,6 gol katkısı yaparak hücumları tamamlama ve takım arkadaşlarına pozisyon yaratma konusunda yüksek bir istikrar gösterdi.

Kıyasıya yarış: İlk beşte kimler vardı?

Ayın en iyisi olmak için rekabet oldukça çekişmeli geçti. Sembolik ilk beşte yer alan diğer adaylar da yüksek sonuçlar kaydetti:

Husayn Norchaev (Navbahor): 5 maçta 6 gol. Ayın en golcü oyuncusu olan genç forvet, Namangan ekibinin hücum hattında mutlak liderlik yaptı;

Vladimir Jovovic (Neftchi): 5 maçta 5 asist. Fergana kulübünün oyun kurucusu, pas isabeti konusunda ligde rakipsizdi;

Vladimir Rodic (Buxoro): 5 maçta 3 gol ve 1 asist kaydederek takımının önemli puanlar almasında pay sahibi oldu;

Suhrob Nurulloev (Lokomotiv): 5 maçta 2 gol ve 2 asist ile 'Demiryolcular'ın en aktif oyuncusu olarak öne çıktı.

Norchaev saf gol sayısı bakımından, Jovovic ise asist bakımından ayın lideri olsalar da, gol+asist sistemindeki genel verimlilik puanı (5+3) Ljupcho Doriev'in ayın kahramanı olmasını sağladı.

Sizce Ağustos ayının en iyi futbolcusu ödülü haklı olarak Ljupcho Doriev'e mi verilmeliydi, yoksa 6 gol atan Husayn Norchaev veya 5 asist yapan Vladimir Jovovic mi daha çok hak ediyordu? Siz hangi adayı seçerdiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin!