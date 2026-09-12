Premier Ligada Ağustos ayının en iyi teknik direktörü belli oldu — Hull City hocasına ilk ödül!

Dünyanın en zorlu ve şiddetli ligi olarak kabul edilen İngiltere Premier Ligi'nde yeni sezonun ilk ayının sonuçlarına göre gerçek bir sansasyon yaşandı. Premier Lig'in yeni ekibi Hull City'nin teknik direktörü Sergey Yakirovich, Ağustos ayının en iyi teknik direktörü seçildi. Boşnak çalıştırıcı, prestijli bireysel ödül için verilen kıyasıya mücadelede Mikel Arteta, Xabi Alonso ve Enzo Maresca gibi dünya devlerinin hocalarını geride bıraktı. "Kaplanlar"ın ligin başlangıcındaki kahramanca yürüyüşü ve Manchester Unitedkarşısında alınan güvenli galibiyetin ardından kulüp, 2016'dan bu yana ilk kez bu büyük ödülün sahibi oldu.

Peki, Yakirovich daha önce küme düşme adayı olarak görülen takımı nasıl ligin zirvesine taşıdı ve Hull City'nin bu başarısının arkasında hangi taktiksel başarılar yatıyor?

United'ın hezimeti ve gol yememe serisi: Ağustos'taki iki galibiyet

49 yaşındaki Boşnak çalıştırıcı yönetimindeki Hull City, Premier Lig'in ilk iki haftasında %100'lük bir performans sergileyerek taraftarları şaşırttı:

Old Trafford devine karşı zafer: Daha ilk haftadan büyük bir sansasyon yaşandı ve Hull City, kendi sahasında dev kulüp Manchester United'ı 2-0 mağlup etti;

Coventry karşısında soğukkanlılık: Bir sonraki maçta da takım disiplinli bir oyun sergileyerek deplasmanda Coventry'yi 1-0 yendi;

Kalesini gole kapatma: Her iki maçta da "Kaplanlar" kalesinde gol görmedi ve savunmada demir gibi bir disiplin olduğunu kanıtladı;

%100'lük performans: 2 maçta 6 puan — yeni sezona uyum sağlaması gereken bir yeni ekip için en iyi başlangıç olarak değerlendirildi.

Devlerin hocaları geride kaldı: Arteta, Alonso ve Maresca karşısında zafer

Ayın teknik direktörü ödülü için yapılan oylamada uzmanlar, Yakirovich'in ustalığını en yüksek puanla değerlendirdi:

Xabi Alonso ve Arteta engeli: Sergey Yakirovich, bu ödül yarışında Mikel Arteta (Arsenal) ve Xabi Alonso gibi taktiksel yıldızları geride bırakmayı başardı;

Maresca'ya üstünlük: Chelsea hocası Enzo Maresca bile Boşnak teknik adamın yarattığı sansasyon karşısında yeterli oyu toplayamadı;

Kaynak ve sonuç dengesi: Uzmanlar, Hull City'nin kadrosunun ve finansal imkanlarının dev kulüplere göre oldukça mütevazı olmasına rağmen sergilenen kalite ve verimliliği özellikle takdir etti.

10 yıllık ara: Mike Phelan'dan sonraki ilk "Kaplan"

Bu takdir, Hull City kulübünün Premier Lig tarihindeki en parlak sayfalarından biri oldu:

2016 tarihinin tekrarı: Sergey Yakirovich, Ağustos 2016'dan bu yana Premier Lig'de ayın teknik direktörü ödülünü kazanan ilk Hull City hocası oldu;

Mike Phelan mirası: Tam 10 yıl önce bu onurlu ödül, o dönem "Kaplanlar"ın başında olan Mike Phelan'a nasip olmuştu;

Kulüp için yeni bir dönem: Boşnak çalıştırıcının bu başlangıcı, takımın sadece kümede kalmak için değil, Avrupa kupaları için de mücadele edebileceğine olan inancı ciddi oranda artırdı.

Sergey Yakirovich'in mütevazı Hull City ile elde ettiği bu sansasyonel yürüyüş, İngiliz futbolunda büyük paraların değil; doğru taktik, zihinsel hazırlık ve demir disiplinin hala mucizeler yaratabileceğini kanıtladı.

Sizce Sergey Yakirovich yönetimindeki Hull City, bu sansasyonel tempoyu tüm sezon boyunca koruyup Premier Lig'de "Leicester" mucizesini tekrarlayabilir mi? "Manchester United'ı hezimete uğratan Boşnak çalıştırıcı, dev kulüplerin yeni hedefi haline gelir mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve İngiliz futbolundaki bu sıcak sansasyonun analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!