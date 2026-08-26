Hollanda teknik direktörü Xavi, üçüncü aday olması hakkında ne dedi?

Avrupa futbolunda yılın en beklenmedik ve ses getiren atamalarından biri resmen gerçekleşti. 25 Ağustos günü Barcelona'nıneski yıldızı ve teknik direktörü Xavi Hernandez Hollanda milli takımı teknik direktörü olarak kamuoyuna tanıtıldı.

İspanyol 46 yaşındaki uzman, Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB) ile 2030 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşme imzaladı.

Teknik direktör kısa listesi: Guardiola, Slot ve Xavi

Resmi basın toplantısında KNVB teknik direktörü Nigel de Jong görüşmelerin perde arkasındaki sırları açıkladı. Ona göre federasyon başlangıçta iki uzmanı — Manchester Cityhocası Pep Guardiola ve Liverpool teknik direktörü Arne Slot adaylarını değerlendirdi:

«Ardından tüm dikkatimizi Xavi'ye çevirdik. Görüşmeler son dört hafta boyunca yoğun geçti. Xavi'nin Barselona'daki evinde birkaç kez buluştuk, kendisi Hollanda'yı da ziyaret etti. Xavi, kendisini Hollanda futbolunun bir evladı olarak görüyor ve felsefemizi tamamen paylaşıyor. Çekici futbol, yüksek pres, baskınlık ve sürekli top kontrolünü hedefliyor. Bu bizim için en doğru seçim oldu», dedi de Jong.

«Üçüncü olsam da podyumdayım»: Xavi'den mizah ve itiraf

Gazetecilerin «Guardiola ve Slot'tan sonra üçüncü tercih olduğunuzu bilmek nasıl bir duygu?» şeklindeki keskin sorusuna İspanyol teknik adam yüksek moral ve espriyle yanıt vererek salondakilerin alkışını topladı:

Hollanda futbolunun onuru: «Benim için bu büyük bir onur; sonuçta bu büyük Hollanda. Çocukluğumda onların oyunlarını izleyerek güzel futbolu sevdim. Ben de takımımın öyle oynamasını istiyorum. Bu benim ana hedefim. Üçüncü veya onuncu tercih olmamın bir önemi yok»;

Podyum şakası: «Guardiola ve Slot'tan sonraki sırada yer almak da kötü bir sonuç değil, değil mi? Her halükarda podyumdayız!», diyerek gülerek yanıt verdi Xavi.

Johan Cruyff ekolü ve Barcelona stilini Hollanda futbol gelenekleriyle birleştirmeyi amaçlayan Xavi'nin, 2026 Dünya Kupası ve sonraki turnuvalarda 'Portakallar'ı yeni zaferlere taşıması bekleniyor.