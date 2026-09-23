Cristiano Ronaldo: Benden kurtulmak istediler ama durmayacağım

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, kariyerini sonlandırma niyetinde olmadığını kesin bir dille belirterek, önünde UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmak ve 1000 gol barajına ulaşmak gibi büyük hedefler olduğunu ifade etti. Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında yıldız forvet, kendisine yönelik eleştirilere ve geleceğiyle ilgili sorulara açık yüreklilikle yanıt verdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, 39 yaşındaki yıldız futbolcu, yıllar boyunca kendisini sahalardan silmeye yönelik girişimler olduğunu ancak bu çabaların sonuçsuz kaldığını vurguladı. Ronaldo, bu tür baskılara karşı durmaya artık alıştığını ve kim olduğunu, neden gençler için bir rol model olduğunu çok iyi bildiğini belirtti.

Eleştirmenler ve taraftar sevgisi

Cristiano Ronaldo, bazı medya organları ve kanallar tarafından kendisine karşı sürekli olumsuz bir tutum sergilendiğini dile getirdi. Buna rağmen, kendisini destekleyen milyonlarca taraftarın ve tüm Portekiz halkının sevgisini derinden hissettiğini özellikle vurguladı.

Futbolcu, ülkedeki bazı stadyumlarda farklı tepkiler almasına rağmen, kamuoyunun genel desteğinin kendisine güç verdiğini kaydetti. Ona göre, az sayıda insanın kendisini sevmemesi ne psikolojisini ne de sahadaki performansını etkileyebilir.

Gelecek planları ve yeni hedefler

Milli takımdaki geleceği hakkında konuşan Cristiano Ronaldo, Portekiz Futbol Federasyonu yönetimi ve teknik direktörle yakın iletişim içinde olduğunu belirtti. Teknik ekibin kendisine hala güvendiğini ve sadece sahadaki golleriyle değil, saha dışındaki tecrübesiyle de takıma büyük katkı sağlayabileceğini ifade etti.

Yıldız forvet, bu sezonun kendisi için son olabileceği ihtimalini dışlamadı ancak nihai bir karar verildiğinde bunu zamanında açıklayacağını söyledi. Şu anda ise sadece önündeki maçlara odaklanarak taraftarları mutlu etmeye devam etmeyi hedefliyor.