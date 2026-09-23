Cristiano Ronaldo milli takım kariyerine devam edeceğini ve 1000 gol atmayı hedeflediğini açıkladı

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'ndaki hayal kırıklığının ardından uluslararası kariyerini noktalamayı ciddi şekilde düşündüğünü itiraf etti, ancak şu anda kariyerine devam ederek 1000 gol barajına ulaşmayı hedefliyor. The Guardian'ın aktardığı bilgilere göre, tecrübeli forvet geleceği hakkında derinlemesine düşündü ve milli takımdaki rekor serisini uzatmaya karar verdi. Bu haberi Goal.com bildiriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Portekiz milli takımı yaz aylarındaki Dünya Kupası'nın son 16 turunda İspanya'ya karşı oynadığı zorlu ve çekişmeli maçta az farkla mağlup olarak turnuvaya erken veda etmişti. Bu hayal kırıklığının ardından golcü oyuncu, milli takımdaki geleceğini ciddi şekilde analiz etmiş ve potansiyelini değerlendirmişti.

Geleceğe dair düşünceler ve milli takımdaki önemli görev

Cristiano Ronaldo, uluslararası kariyerini sonlandırma ihtimalinin ciddi şekilde tartışıldığını gizlemedi. Forvet oyuncusunun ifadelerine göre, o her zaman kararları, geleceği ve bugünü hakkında düşünen bir insan.

«Evet, bunu düşündüm. Elbette, her zaman kararlarım, geleceğim ve mevcut durumum hakkında düşünüyorum. Ben düşünen biriyim, bu yüzden şu an buradayım ve bu, kariyerime devam edeceğim anlamına geliyor» dedi golcü oyuncu.

Gençlere yardım etmek ve ana hedef: goller

Şu anda 42 yaşına yaklaşmak, efsanevi futbolcu için bir engel değil. Sadece sahada değil, saha dışında da takıma katkı sağlamaya kararlı. Portekiz milli takımında yetişmekte olan genç nesle destek olmak, onun öncelikli görevlerinden biri haline geldi.

«Hala milli takımın hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabileceğime inanıyorum. Takıma sadece gollerle değil, saha dışında da destek olabilirim. Takımda yeni genç nesil temsilcileri var, ancak benim ana görevim sahada gol atmak ve takımın kazanmasına yardımcı olmaktır» diye ekledi forvet.

Ayrıca futbolcu, eğer milli takım için gereksiz hale geldiğini veya ortama olumsuz etki ettiğini hissederse, tereddüt etmeden kendi isteğiyle ayrılacağını belirtti. Takımın hizmetine ihtiyaç duymadığı anda ilk çekilen kişinin kendisi olacağını ifade etti.