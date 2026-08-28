Özbekistan kürek sporunda ilk kez dünya şampiyonluğunu kazandı

Dün, 27 Ağustos günü Hollanda'nın Amsterdam şehrinde düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası'nda hafif sıklet erkekler iki çifte (LM2x) kategorisinde Özbekistan milli takımı temsilcileri Şahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaroliyev altın madalyanın sahibi oldu.

Özbek kürekçiler, final yarışında 6:21,93'lük derece elde ederek tüm rakiplerini geride bıraktı ve birinci oldu. Gümüş madalya Almanya milli takımı temsilcilerine, bronz madalya ise ABD'li sporculara gitti.

Bu zafer, Özbekistan kürek sporu tarihinde özel bir yere sahip oldu. Çünkü bu, ülke temsilcilerinin büyükler kategorisindeki dünya şampiyonalarında kazandığı ilk altın madalya olarak tarihe geçti.

Böylece Şahzod Nurmatov ve Sobirjon Safaroliyev sadece şampiyonluğu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Özbekistan'ın kürek sporundaki en iyi derecesini de yeniledi.

Bilgi notu olarak, 2026 Dünya Kürek Şampiyonası 24-30 Ağustos tarihleri arasında Amsterdam'daki Bosbaan kanalında gerçekleştiriliyor.