İsveç'te 24 binden fazla gümüş sikke içeren devasa bir hazine bulundu

İsveç'in Södertälje belediyesine bağlı Mörkö bölgesinde Viking Çağı ve erken Orta Çağ'a ait büyük bir hazine bulundu. «Hörningsholm Hazinesi» olarak adlandırılan buluntunun içeriğinde yaklaşık 24 bin 100 gümüş sikke ve 144 tarihi eser tespit edildi.

Hazine, Ağustos 2025'te Hörningsholm 2:7 arazisinde bulundu. Hazineyi ağırlıklı olarak gümüş sikkeler oluşturuyor. Ayrıca buluntular arasında gümüş eşyalar, yaldızlı süslemeler ve az miktarda altın nesne de yer alıyor. Uzmanlar hazinenin genel durumunu iyi olarak değerlendirdi.

Buluntuyu keşfeden kişi durumu mümkün olan en kısa sürede bölge yönetimine bildirdi. Bu sayede yasal gereklilikleri yerine getirmiş sayılıyor.

İsveç Ulusal Miras Kurulu'na göre «Hörningsholm Hazinesi», ülke topraklarında bugüne kadar bulunan en büyük sikke hazinesi olma özelliğini taşıyor. Uzmanlar, buluntunun İsveç'in erken dönem ekonomisi, uzak mesafeli ticaret ve ilişkileri ile yazılı kaynaklarda az yer alan dönemdeki toplum yapısı hakkında yeni bilgiler sunabileceğini belirtiyor.

Hazinenin bir diğer dikkat çekici yönü ise nadir görülen piskopos sikkelerinin çokluğudur. Bu sikkeler, o dönemdeki dini ve ekonomik yaşam hakkında ek bilgiler sağlayabilir.

İsveç Ulusal Miras Kurulu, buluntuyu devlet korumasına almaya karar verdi. Hazineyi bulan kişiye 4 milyon İsveç kronu tutarında tazminat ödenecek.

Kurul temsilcisi Magnus Larsson, tazminat miktarının belirlenmesinde hazinenin yüksek tarihi ve kültürel değerinin yanı sıra bulucusu için adil bir ödeme yapılması gerekliliğinin göz önünde bulundurulduğunu vurguladı.