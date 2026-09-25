Katar, Körfez Kupası'nda son şampiyonu mağlup etti

Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen Körfez Kupası'nda E Grubu takımları turnuvaya iddialı bir başlangıç yaptı. İlk turdaki her iki karşılaşmada da kazanan taraflar, rakip fileleri iki veya daha fazla kez havalandırdı.

BAE'den farklı galibiyet

Zlatko Dalić yönetimindeki BAE, Yemen'i 4-0 mağlup etti. Golleri Jimenez (26, 51), Yemenli savunma oyuncusu Sahal (36 - kendi kalesine) ve Pereira (45+4) kaydetti.

Katar şampiyonu durdurdu

Günün dikkat çeken sonuçlarından biri Katar-Bahreyn maçında alındı. Julen Lopetegui'nin öğrencileri, son şampiyonu 2-0 mağlup etti.

Katar adına 61. dakikada Khoukhi perdeyi açarken, Al-Haydos 90+9. dakikada penaltıdan bulduğu golle maçın skorunu belirledi.

Böylece E Grubu'nda ilk hafta sonunda BAE ve Katar galibiyetle başladı. Daha önce A Grubu'nda ilk tur maçları oynanmıştı.