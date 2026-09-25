Starlink Mobile hizmeti Uganda'da başlatıldı

·3·Teknoloji
Starlink Mobile hizmeti Uganda'da başlatıldı

Uzak ve kırsal bölgelerdeki iletişim olanaklarını kökten iyileştirmeyi amaçlayan önemli bir adım atıldı. Starlink, Uganda'da yerel operatör Airtel Uganda ile iş birliği yaparak doğrudan uydu bağlantısı hizmetini devreye aldı. Bu gelişmeyi Ixbt.com bildiriyor.

Ixbt.com'un verilerine göre bu yeni teknoloji, geleneksel mobil ağların ulaşamadığı uzak ve ıssız yerlerde bile akıllı telefonlar aracılığıyla iletişim kurmayı mümkün kılıyor. Bu adım, milyonlarca insan için dijital altyapıya erişim imkanı sağlıyor.

Mobil iletişimin yetersiz olduğu bölgeler için çözüm

Starlink Mobile hizmeti, ek donanım gerektirmeden standart akıllı telefonlarla çalışacak şekilde tasarlandı. Şimdilik hizmet, uyumlu Android akıllı telefon sahiplerine yönelik olup kullanıcıların internet uygulamaları üzerinden mesajlaşmalarına ve bağlantıda kalmalarına olanak tanıyor.

Bu modern teknolojinin hayata geçirilmesi, yer üstü baz istasyonları kurmanın zor veya ekonomik açıdan verimsiz olduğu coğrafi bölgelerdeki iletişim sorununu çözmeye yardımcı oluyor. Starlink yetkilileri, potansiyel olarak milyonlarca insanın bu kapsama alanından yararlanabileceğini belirtiyor.

Afrika kıtasındaki ikinci pazar

Uganda, bu yenilikçi hizmetin sunulduğu Afrika kıtasındaki ikinci ülke oldu. Hatırlatmak gerekirse, kıtada ilk Starlink Mobile hizmeti Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlatılmıştı.

Airtel Uganda, yeni müşteriler için uygun koşullar oluşturmak amacıyla özel bir kampanya duyurdu. Buna göre kullanıcılar, 23 Ekim tarihine kadar 30 günlük ücretsiz deneme süresinden yararlanabilecek, ancak kampanya kapsamında operatörün ek şartları da geçerli olacak.

Bağlantı süreci oldukça basit tutulmuş olup tüm işlemler kullanıcıların aşina olduğu MyAirtel uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu da hizmetin kullanımını daha popüler ve erişilebilir kılıyor.

StarlinkUgandaAirtelTeknolojiMobil İletişim
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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