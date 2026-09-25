Lautaro Martínez eski takımını ziyaret etti ve Messi hakkında konuştu

Inter kaptanı Lautaro Martínez, FIFA milli ara dönemini fırsat bilerek eski kulübü Racing Club'ı ziyaret etti ve burada oynanan derbi maçını yerinde takip etti. Goal.com'un haberine göre, bu duygusal dönüş, golcünün gelecek planları ve Arjantin milli takımının yaklaşan geçiş dönemi öncesinde futbol dünyasının dikkatini bir kez daha üzerine çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Golcü oyuncu, Avellaneda'da Racing ve Independiente'nin yedek takımları arasındaki kıran kırana geçen derbiyi izlemek için El Cilindro stadyumuna geldi. Kulüp başkanı Diego Milito tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Dikkat çekici bir detay ise, Milito'nun zamanında Lautaro'nun profesyonel kariyerindeki ilk maçında onun yerine oyuna girdiği eski takım arkadaşı olmasıdır.

Tarihi mekana duygusal dönüş

Bu ziyaret, Nerazzurri kaptanı için 2018 yılının Temmuz ayında İtalya'ya transfer olmadan önce büyük futbol kariyerine başladığı o tanıdık mekana duygusal bir dönüş oldu. Eski takım arkadaşları ve kulüp yönetimiyle bir araya gelen golcü, ilk adımlarını attığı stadyumdaki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Arjantin milli takımının kampı sırasında ana odak noktası, ülkenin büyük kaptanı Lionel Messi'nin yaklaşan vedası oldu. ESPN Argentina'ya verdiği röportajda Lautaro Martínez, takımın geleceği ve efsanevi oyuncunun yeri hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Yeni döngü ve nesil değişimi

Lionel Messi'nin milli takımdaki geleceğiyle ilgili soruya yanıt veren Inter'in golcüsü, temkinli bir şekilde şunları söyledi: Henüz gitmedi, önümüzde bir maç daha var ve sonrasına bakacağız. Golcü oyuncu, bu altın neslin bıraktığı temel ve yeni başlayan dönem hakkında da özel açıklamalarda bulundu.

Her yeni döngüde olduğu gibi sıfırdan başlamamız gerekiyor. Lionel Scaloni yönetimindeki nesil değişimi süreci, küresel üstünlüğü korumak için gelecek vadeden gençleri liderlerle birleştirmeye dayanıyor, diye ekledi Martínez.

Inter'in lideri, takımda iki Dünya Kupası'nda yer almış tecrübeli oyuncuların yanı sıra önemli ve yetenekli gençlerin de bulunduğunu vurguladı. Ayrıca, Leo, Otamendi ve Ángel Di María'nın bıraktığı mirası layıkıyla sürdürmenin her takım üyesinden büyük bir sorumluluk gerektirdiğini kabul etti.