Özbekistan heyeti Aichi-Nagoya'da bir gümüş madalya daha kazandı
Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti madalya sayısını 29'a çıkardı. 25 Eylül'de sporcularımız bir gümüş madalya daha kazandı.
Kano sprint 500 metre çiftler kategorisinde Shohsanam Sherzodova ve Nilufar Zokirova ikilisi finişe ikinci sırada ulaştı.
Böylece Özbekistan heyetinin toplam madalya sayısı 6 altın, 15 gümüş ve 8 bronza ulaştı.
Özbekistan genel klasmanda 5. sırada
Bu, 25 Eylül'deki yarışmalarda Özbekistan adına kazanılan üçüncü gümüş madalya oldu. Daha önce kadınlar dörtlü kayak takımı ve kanoda Vladlen Denisov da madalya kazanmıştı.
Şu an itibarıyla 29 madalya ile Özbekistan genel klasmanda 5. sırada yer alıyor. Aichi-Nagoya'daki müsabakalar devam ederken heyetimizin madalya sayısının artması bekleniyor.
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