Özbek sporcu Asya Oyunları'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı

·0·Spor
Özbek sporcu Asya Oyunları'nda ikinci gümüş madalyasını kazandı

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde düzenlenen Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti bir madalya daha kazandı.

Kano branşında Vladlen Denisov, 500 metre tekler kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Final çizgisine ikinci sırada ulaştı.

Bu, Denisov'un Aichi-Nagoya 2026'daki ikinci gümüş madalyası oldu. Sporcu daha önce aynı mesafede ikili yarışlarda Artur Guliyev ile birlikte ikinci sırayı almıştı.

Böylece Özbekistan heyetinin Asya Oyunları'ndaki toplam madalya sayısı 28'e ulaştı.

  • Altın — 6

  • Gümüş — 14

  • Bronz — 8

Vladlen Denisov'un iki gümüş madalyası ise Özbekistan'ın kano ve kayak branşındaki başarılı performansını bir kez daha kanıtladı.

Vladlen DenisovAichi-Nagoya 2026KanoAsya OyunlarıÖzbekistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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