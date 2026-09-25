Aichi-Nagoya'da iki Özbek boksör çeyrek finale yükseldi

Aichi-Nagoya'da devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistanlı boksörler galibiyet serisine başladı. 25 Eylül'de ringe çıkan iki temsilcimiz de rakiplerini 5-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Halokov'dan güvenli başlangıç

-60 kg sıkletinde Olimpiyat ve dünya şampiyonu Abdumalik Halokov, turnuvadaki ilk maçını Kuzey Koreli O Tae Bom'a karşı yaptı.

Özbekistanlı boksör, müsabaka boyunca üstünlüğünü korudu ve hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla 5-0 galip geldi.

Oktamova da çeyrek finalde

Kadınlar -54 kg kategorisinde Nigina Oktamova da turnuvaya galibiyetle başladı. Tacikistanlı Bibinashastamo Kholova'yı 5-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Böylece, Aichi-Nagoya'daki Asya Oyunları'nda Özbekistan'ın iki boksörü de çeyrek finale yükselmiş oldu.