Cristiano Ronaldo: Portekiz benden umudunu keserse giderim

·0·Spor
Cristiano Ronaldo: Portekiz benden umudunu keserse giderim

Cristiano Ronaldo Portekiz milli takımındaki geleceği hakkında açık bir açıklamada bulundu. Ülke halkının kendisine güveni devam ettiği sürece milli formayı giymeye devam edeceğini vurguladı.

Ronaldo, Portekiz tarafı veya federasyon başkanı kendisinden umudunu kestiği takdirde, milli takımı bırakacağını ilk kendisinin açıklayacağını belirtti.

«Eğer Portekiz veya başkan benden umudunu keserse, sorun yok, giderim. Bunu ilk ben duyururum.»

Ancak şu an için böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade eden yıldız futbolcu, Portekizli taraftarların güveninin kendisine büyük motivasyon sağladığını dile getirdi.

«Tüm Portekiz halkı benden umutlu. Bu yüzden kariyerime devam ediyorum.»

Ronaldo'nun bu açıklaması, milli takım kariyerinin henüz sona ermediğini bir kez daha kanıtladı. Portekiz futbolunun en büyük yıldızlarından biri olarak milli takımla yeni hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyor.

Futbolcunun sözlerindeki en önemli nokta ise oldukça net: güven olduğu sürece, Ronaldo da var.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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