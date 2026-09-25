Özbekistan U-23, Suudi Arabistan'ı farklı mağlup ederek yarı finale yükseldi

Asya Oyunları çeyrek final aşamasında Özbekistan U-23 olimpiyat milli takımı, kıtanın en güçlü devlerinden biri olan Suudi Arabistan U-23 milli takımına karşı sahaya çıktı, rakibini 3-0 mağlup etti ve yarı final biletini kaptı. Ravşan Haydarov'un öğrencileri, İtalyan teknik direktör Luigi Di Biagio yönetimindeki Arap ekibine hiçbir şans tanımadı.

Karşılaşmanın henüz 12. dakikasında Dilşod Murtozayev skoru açarak temsilcilerimize üstünlük sağladı. İkinci yarıda da oyun kontrolünü elden bırakmayan gençlerimiz, 78. dakikada Azizbek To‘lqinbekov'un isabetli vuruşuyla skoru güvenli bir noktaya taşıdı. 81. dakikada oyuna dahil olan Firdavs Abdurahmonov ise beş dakika sonra, 86. dakikada Suudi kalesine 3. golü göndererek maçın sonucunu belirledi. Kaleci Samandar Muratbayev ve savunma hattının güvenli oyunu sayesinde kalede gol görülmedi.

«3-0'lık skor, süper değişiklik ve Di Biagio'nun mağlubiyeti»: Çeyrek finalin 5 ana noktası

Asya Oyunları'ndaki tarihi zaferden en önemli gerçekler:

Farklı galibiyet: Özbekistan U-23 takımı Suudi Arabistan’ı 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi;

Murtozayev'in erken golü: 12. dakikada Dilşod Murtozayev tarafından atılan gol, oyun senaryosunun tamamen kontrol altına alınmasını sağladı;

Haydarov'un isabetli değişikliği: 81. dakikada yedekten giren Firdavs Abdurahmonov, 86. dakikada gol atarak galibiyeti perçinledi;

Di Biagio'nun taktiği çöktü: İtalyan teknik adam yönetimindeki Suudiler, Özbek takımının presine cevap veremedi;

Gol yemeden galibiyet ve güvenli savunma: Samandar Muratbayev önderliğindeki savunma hattı, 90 dakika boyunca rakibe neredeyse hiç tehlikeli pozisyon vermedi.

Maç raporu: Özbekistan U-23 ve Suudi Arabistan U-23 mücadelesi rakamlarla

Çeyrek final maçının tüm istatistiksel detayları:

Göstergeler Özbekistan U-23 Milli Takımı Suudi Arabistan U-23 Milli Takımı Final skoru 3-0 (Yarı final bileti) 0-3 (Turnuvaya veda etti) Gol sahipleri D. Murtozayev (12'), A. To‘lqinbekov (78'), F. Abdurahmonov (86') Gol atamadı Teknik Direktör Ravşan Haydarov Luigi Di Biagio Kaleci performansı Samandar Muratbayev (Gol yemedi) Yazan Alruvaiili (3 gol yedi) Ana değişiklikler O. Karimov (62'), D. Abdullayev (81'), F. Abdurahmonov (81'), N. Ibraimov (85'), Ş. Şodiboyev (85') T. Algumayl (46'), A. Albishri (64'), S. Almutxari (64')

Futbol analizi: Özbekistan neden Suudi Arabistan'a karşı her alanda üstün geldi?

Uzmanların ve spor yorumcularının sonuçları:

Taktiksel olgunluk ve merkez kontrolü: Ravşan Haydarov'un seçtiği dengeli şema, Suudilerin hızlı kanat ataklarını tamamen bloke etti; Fayzullayev, Jumayev ve O‘rinboyev merkezde rakibe nefes aldırmadı;

Duran toplar ve pres verimliliği: İlk golden sonra takım geri çekilmeden aktif kontra atak ve pres yöntemini uyguladı; To‘lqinbekov'un 78. dakikadaki golü psikolojik baskıyı tamamen kırdı;

Madalyalara doğru emin adımlar: Bu nesil, fiziksel gücü ve oyun disiplini ile Asya Oyunları'nın altın madalyasına en büyük aday olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sizce Ravşan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 takımı, Asya Oyunları'nın şampiyonu olup altın madalyayı kazanabilir mi? Suudi Arabistan karşısında alınan 3-0'lık galibiyeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın zaferini tüm futbolseverlerle kutlayın!