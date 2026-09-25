Oppo Find X10 Pro Max ve Samsung Galaxy Z Fold8 karşılaştırıldı

·4·Teknoloji
Oppo Find X10 Pro Max ve Samsung Galaxy Z Fold8 karşılaştırıldı

Tanınmış içeriden öğrenen Ice Universe, mobil teknoloji pazarındaki iki lider amiral gemisi olan Samsung Galaxy Z Fold8 ve en yeni Oppo Find X10 Pro Max modellerinin yazılım yeteneklerini karşılaştırdı. ixbt.com tarafından bildirildiğine göre, test sürecinde cihazların arayüz animasyonları ve mikro etkileşim öğeleri özel ilgi odağı oldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzman, en belirgin farkın galeri uygulamasındaki albümleri açma ve kapatma sürecinde net bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Oppo Find X10 Pro Max cihazındaki ColorOS 17 arayüzü, arayüzü tam olarak kullanıcının dokunduğu noktadan itibaren genişletiyor ve aynı pürüzsüzlükle geri topluyor.

Bununla birlikte, Samsung Galaxy Z Fold8 ve onun One UI 9.0 arayüzündeki benzer geçiş sürecinin daha sert göründüğü ve özel animasyondan yoksun olduğu kaydedildi. Bu durum, kullanıcı deneyimini doğrudan etkiliyor.

Arayüzlerdeki farklar

Daha önce de Ice Universe, ColorOS 17 arayüzünün diğer ilginç özelliklerini, özellikle kullanıcının dikkatini çeken dinamik ışık efektlerini ve hareketlere verilen küçük interaktif yanıtları sergilemişti. Ona göre, tam da bu küçük detaylar bütünleşik ve canlı bir arayüz hissi oluşturuyor.

Analizlere göre Samsung, bu konuda Oppo'nun önemli ölçüde gerisinde kalıyor. One UI 9.0, mikro etkileşim seviyesinde yeterince iyi işlenmemiş bir izlenim bırakıyor.

Şu anda ColorOS 17, pürüzsüz geçişler ve animasyonları doğrudan kullanıcının hareketlerine bağlama konusunda daha aktif bir yaklaşım sergiliyor. Bu durum, modern akıllı telefon kullanıcıları için günlük kullanımda büyük önem taşıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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