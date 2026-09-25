Özbekistan heyeti Asya Oyunları'nda 27. madalyasına ulaştı
Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti için 25 Eylül günü gümüş madalya ile başladı.
Kadınlar 500 metre dörtlü kano yarışında Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich ve Shahrizoda Mavlonova'dan oluşan dörtlümüz finişe ikinci sırada ulaştı.
Sonuç olarak Özbekistan heyetinin Aichi-Nagoya-2026'daki madalya sayısı 27'ye ulaştı.
Bunların 6'sı altın, 13'ü gümüş ve 8'i bronz madalyadır.
Özbekistan'ın madalya tablosu
Altın — 6
Gümüş — 13
Bronz — 8
Toplam — 27
Böylece Özbek sporcular, Japonya'daki Asya Oyunları'nın bir sonraki gününde de madalya koleksiyonlarına yeni bir ödül eklemiş oldu.
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