Özbekistan heyeti Asya Oyunları'nda 27. madalyasına ulaştı

·3·Spor
Özbekistan heyeti Asya Oyunları'nda 27. madalyasına ulaştı

Japonya'nın Aichi-Nagoya kentinde devam eden Asya Oyunları'nda Özbekistan heyeti için 25 Eylül günü gümüş madalya ile başladı.

Kadınlar 500 metre dörtlü kano yarışında Yekaterina Shubina, Arina Tanatmisheva, Milana Dushev-Yanich ve Shahrizoda Mavlonova'dan oluşan dörtlümüz finişe ikinci sırada ulaştı.

Sonuç olarak Özbekistan heyetinin Aichi-Nagoya-2026'daki madalya sayısı 27'ye ulaştı.

Bunların 6'sı altın, 13'ü gümüş ve 8'i bronz madalyadır.

Özbekistan'ın madalya tablosu

  • Altın — 6

  • Gümüş — 13

  • Bronz — 8
    Toplam — 27

Böylece Özbek sporcular, Japonya'daki Asya Oyunları'nın bir sonraki gününde de madalya koleksiyonlarına yeni bir ödül eklemiş oldu.

Aichi-Nagoya 2026Özbekistan HeyetiAsya OyunlarıYekaterina ShubinaKano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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