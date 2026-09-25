Amirxon Alixo‘jayev, Mangu 5 turnuvasında Rus rakibine karşı dövüşecek
Taşkent'te yarın düzenlenecek Mangu 5 turnuvası öncesinde yeni bir dövüş duyuruldu. Özbekistanlı MMA dövüşçüsü Amirxon Alixo‘jayev, müsabakada Rus Sharif Iskandarov'a karşı oktagona çıkacak.
Dövüş, velter sıklette gerçekleştirilecek. Alixo‘jayev'in turnuvaya katılımı, müsabakanın başlamasına kısa bir süre kala açıklandı.
Amirxon Alixo‘jayev'in istatistikleri
Amirxon Alixo‘jayev profesyonel kariyeri boyunca 20 maça çıktı. 13 galibiyet aldı ve 7 kez mağlup oldu.
Özbekistanlı dövüşçü, son maçında Rus Magomed Saliyev'e nakavtla mağlup olmuştu.
Sharif Iskandarov ise bugüne kadar 5 maça çıkıp 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet kaydetti.
Yarın Taşkent'teki Mangu 5 turnuvasında bu iki dövüşçü arasındaki rekabet taraftarların ilgi odağı olacak.
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