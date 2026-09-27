İbodatxon Agojonova finalda kazandı ve Özbekistan'a 9. altını getirdi

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonunun altın madalya sayısı bir arttı. Kurash milli takım üyesi İbodatxon Agojonova (-57 kg), final mücadelesinde Çin Taipeisi temsilcisi Li Vantin'i 3-0 mağlup ederek Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Böylece İbodatxon Agojonova, Özbekistan delegasyonuna turnuvadaki 9. altın madalyayı kazandırdı.

Finalde belirleyici üstünlük

57 kilograma kadar olan sıkletin final mücadelesi, Özbekistan ve Çin Taipeisi temsilcileri arasında gerçekleşti.

Agojonova rakibini 3-0 mağlup ederek zirveye yerleşti. Çin Taipeisi temsilcisi Li Vantin ise gümüş madalya ile yetindi.

İbodatxon Agojonova — Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları şampiyonu!

Bu sonuç Özbekistan'ın Kurash branşındaki bir diğer önemli başarısı olarak kaydedildi.

Rakip finale kolay gelmedi

İbodatxon Agojonova'nın finaldeki rakibi Li Vantin de turnuvayı yüksek seviyede geçirdi.

Tayvanlı güreşçi, yarı finalde vatandaşı Van Pinchun'u 10-0 mağlup ederek finale yükselmişti. Ondan önce de turnuvada birçok rakibini yenerek final maçına ulaşmıştı.

Ancak finalde Özbekistan temsilcisi üstünlüğünü gösterdi ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Özbekistan delegasyonu için 9. altın

İbodatxon Agojonova'nın şampiyonluğu Özbekistan'ın Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'ndaki altın madalya sayısını 9'a çıkardı.

Bu sonuç, ülke sporcuları için turnuvanın kritik anlarında kaydedilen bir başka büyük başarı anlamına geliyor. Özellikle Özbekistan'ın geleneksel sporu olan Kurash'taki bu şampiyonluk, delegasyonun toplam madalya hanesine önemli bir katkı sağladı.

Kurash, Orta Asya kökenli milli sporlardan biri olup, temel amacı rakibi ayaktayken etkili bir teknikle yere düşürmektir.

Aichi-Nagoya'da bir Özbek şampiyonluğu daha

Agojonova'nın altın madalyası, Özbekistan delegasyonunun Asya Oyunları'ndaki parlak sonuçlarından biri oldu.

Finalden sonra rakip taraf da Özbek sporcunun üstünlüğünü kabul etti. Çin Taipeisi medyası, Li Vantin'in finalde 0-3 mağlup olduğunu duyurdu.

Böylece Aichi-Nagoya tatamisindeki final mücadelesi, Özbekistan için bir altın madalya ile daha sonuçlandı.

Ana sonuç

İbodatxon Agojonova (-57 kg) — altın madalya.

Final: Özbekistan — Çin Taipeisi: 3-0.

Özbekistan delegasyonu — 9. altın madalya.

Bu sonuç, İbodatxon Agojonova'nın kişisel şampiyonluğu ile birlikte, Özbekistan'ın Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'ndaki madalya hanesine eklenen yeni bir altın sayfa oldu.