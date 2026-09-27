“Beni yok etmeye çalışan kanallar var” — Ronaldo eleştirmenlere yanıt verdi

Portekiz milli takımı kaptanı Cristiano Ronaldo kendisini eleştirenlere yanıt vererek, bu tür yaklaşımlara yıllardır alışkın olduğunu belirtti. Futbolcu, bazı televizyon kanallarının ve eleştirmenlerin kendisine yönelik saldırılarını tüfekle ateş etmeye benzetti. Bu durum 23 Eylül'de A Bola ve diğer spor yayınları tarafından duyuruldu.

Ronaldo, Portekiz Futbol Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, ülkede kendisine karşı sıcak bir tutum hissettiğini vurguladı.

“Bazı kanalların birkaç yıldır bana saldırarak beni yok etmeye çalıştığını anlıyorum. Ancak buna güçleri yetmez. Bunun için tüfek gerekir, o zaman bile mermiden kaçarım” dedi Ronaldo.

41 yaşındaki futbolcu, eleştirilere çoktan alıştığını da ifade etti. Kendisini sevmeyen insanların fikirlerinin kariyerini ciddi şekilde etkilemediğini belirtti.

Ronaldo'ya göre, stadyumlarda Portekizli taraftarların desteğini hissediyor ve bu tutum bazı eleştirmenlerin görüşleri nedeniyle değişmiyor.

Ronaldo, 24 Eylül'de Galler'e karşı oynanan UEFA Uluslar Ligi maçında Portekiz formasıyla sahaya çıktı. Maçta João Félix golü attı ve Portekiz 1-0 kazandı. Ronaldo'nun ikinci yarıda attığı gol ise ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Şu anda Ronaldo, Portekiz milli takımı tarihindeki en golcü futbolcu olup milli forma ile 146 gol kaydetti. 2003 yılından beri milli takımda forma giymektedir. 2016 Avrupa Şampiyonası'nın yanı sıra 2019 ve 2025 yıllarında Uluslar Ligi'nde Portekiz ile şampiyonluk yaşadı.

Ronaldo şu anda kariyerindeki 1000 gol barajına da yaklaşıyor. 23 Eylül itibarıyla kulüp ve milli takım formasıyla toplam 979 gol attığını açıkladı.