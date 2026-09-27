Jahongir Zokirov Tacikistanlı rakibine şans tanımadı

·3·Spor
Jahongir Zokirov Tacikistanlı rakibine şans tanımadı

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan boks milli takımı madalya mücadelesini sürdürüyor. +90 kg kategorisinde ringe çıkan Jahongir Zokirov, çeyrek finalde Tacikistanlı rakibi Muhammad Abroriddinov'u 5:0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Japonya'da devam eden Asya Oyunları'nın boks programında belirleyici maçlar başladı. Çeyrek final aşamasında galip gelen sporcular, yarı finale yükselmenin yanı sıra turnuvada madalyayı da garantiliyor.

Jahongir Zokirov da bugünkü önemli maçta bu hedefe ulaştı.

Zokirov maç boyunca inisiyatifi elinden bırakmadı

+90 kg kategorisinde Özbekistan'ı temsil eden Jahongir Zokirov, çeyrek finalde Tacikistanlı rakibi Muhammad Abroriddinov'a karşı ringe çıktı.

Maçın ilk dakikalarından itibaren Özbek boksör inisiyatifi eline aldı. Zokirov aktif bir performans sergileyerek rakibinin planlarını uygulamasına izin vermedi.

Maç sona erdiğinde hakem puan kartları da Özbek temsilcisinin üstünlüğünü yansıttı.

Final skoru — 5:0.

Böylece Jahongir Zokirov, Tacikistanlı rakibi karşısında aldığı net galibiyetle Aichi-Nagoya-2026'nın yarı finaline yükseldi.

Artık Jahongir Zokirov madalya için mücadele edecek

Çeyrek finaldeki galibiyet, Jahongir Zokirov için bir başka önemli sonucu daha ifade ediyor; Asya Oyunları'nda madalyayı garantiledi.

Özbek boksör artık turnuvanın en önemli aşamalarından biri olan yarı finalde yer alacak.

+90 kg kategorisi çeyrek final programında Zokirov - Abroriddinov maçının yanı sıra üç karşılaşma daha planlanmıştı. Bunlar arasında Kazakistanlı Aybek Oralbay'ın KırgızistanlıMirzakir Koshaliyev ile, Taylandlı Adtxapong Sayengtep'in Hindistanlı Narender ile karşılaştığı ve İranlı Amir Esmaili Vandai'nin Çinli sporcu Danabeke Bayikevutszi ile kozlarını paylaştığı maçlar yer alıyordu.

5:0 — Jahongir Zokirov çeyrek final engelini başarıyla geçti ve Özbekistan'a yeni bir madalya kazandırdı.

Özbek boksörler madalya mücadelesine devam ediyor

Aichi-Nagoya-2026'da Özbek boksörler için çeyrek final maçları önemli sonuçlarla devam ediyor.

Daha önce -60 kg kategorisinde Abdumalik Xalokov da çeyrek finalde galip gelerek yarı finale çıkmıştı. Fazliddin Erkinboyev de -80 kg kategorisinde bir üst tura yükseldi.

Şimdi ise onların arasına +90 kg kategorisinden Jahongir Zokirov katıldı.

Böylece Özbekistan boks milli takımının bir başka temsilcisi daha Aichi-Nagoya'da madalya için mücadele etmeye devam edecek. Jahongir Zokirov için sıradaki hedef ise yarı finalde galip gelerek finale yükselmek.

Jahongir ZokirovAichi-Nagoya-2026Muhammad AbroriddinovAsya OyunlarıBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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