Aichi-Nagoya'da iki galibiyet, iki mağlubiyet: Özbek boksörlerin sonuçları

·4·Spor
Aichi-Nagoya'da iki galibiyet, iki mağlubiyet: Özbek boksörlerin sonuçları

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbek boksörler için çeyrek final müsabakaları devam ediyor. Bugün ringe çıkan dört temsilcimizden ikisi yarı finale yükselirken, diğer iki sporcu madalya mücadelesini çeyrek finalde noktaladı.

Çeyrek final aşamasının en önemli özelliği, kazanan boksörün yarı finale yükselmesinin yanı sıra madalyayı da garantilemesidir. Bu nedenle bu aşamadaki her maç sporcular için büyük önem arz etmektedir. Aichi-Nagoya'dakiboks müsabakaları Daysen Arena Nishiyo'da gerçekleştiriliyor.

Özbek temsilciler bugünkü programda dört maça çıktı. Sonuç olarak iki galibiyet ve iki mağlubiyet kaydedildi.

Abdumalik Khalokov yarı finalde!

-60 kg sıkletinde ringe çıkan Abdumalik Khalokov, Filipinli Junmilardo Ogayre ile karşılaştı.

Filipinli temsilci elinden geldiğince direnç göstermeye çalışsa da, Khalokov maç boyunca tecrübesini ve ustalığını sergiledi.

Sonuçta hakemler 5:0 skorla Özbek temsilci lehine karar verdi.

Böylece Khalokov, çeyrek final engelini başarıyla aşarak yarı finale yükseldi ve Asya Oyunları'nda madalyayı garantiledi.

Fazliddin Erkinboyev de yarı finalde

-80 kg sıkletindeki dünya şampiyonu Fazliddin Erkinboyev için Aichi-Nagoya-2026'daki ilk maç çeyrek finale denk geldi.

Sri Lankalı Yazmin Mohammed'e karşı ringe çıktı.

Ancak maç uzun sürmedi. Rakibi, birinci rauntta yaşadığı sakatlık nedeniyle maça devam edemedi ve Erkinboyev bir üst tura yükseldi. Asian Boxing'in bildirdiğine göre, maç 58. saniyede durduruldu.

Bu sonuç Fazliddin Erkinboyev'e yarı final biletini ve Asya Oyunları madalyasını garantiledi.

Böylece, Özbekistan'ın iki temsilcisi — Abdumalik Khalokov ve Fazliddin Erkinboyev yarı finale yükseldi.

Nigina Uktamova çok yaklaştı

-54 kg sıkletinde Özbekistan'ı temsil eden Nigina Uktamova, çeyrek finalde Taylandlı Natnicha Chongprongklang ile karşılaştı.

Çekişmeli geçen maç boyunca Uktamova aktif bir performans sergiledi. Ancak maçın sonunda hakemler galibiyeti Taylandlı boksöre verdi.

Karar 2:3 skoruyla kaydedildi.

Asian Boxing de bu maçı çok yakın geçen bir karşılaşma olarak nitelendirerek, Chongprongklang'ın 3:2'lik galibiyetini doğruladı.

Sonuç olarak Nigina Uktamova'nın Aichi-Nagoya-2026'daki macerası çeyrek final aşamasında sona erdi.

Navbahor Hamidova da turnuvaya veda etti

-65 kg sıkletindeki bir diğer Özbek boksör Navbahor Hamidova, çeyrek finalde Hintli Parveyen ile karşılaştı.

Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda hakemler üstünlüğü Hintli temsilciye verdi. Parveyen 5:0 skoruyla galip geldi.

Böylece Hamidova da Aichi-Nagoya-2026'daki yolculuğunu çeyrek finalde noktaladı.

Özbekistan'ın iki temsilcisi madalya mücadelesine devam edecek

Bugünkü sonuçların ardından Özbekistan boks milli takımının iki temsilcisi — Abdumalik Khalokov ve Fazliddin Erkinboyev yarı finale yükseldi.

Bu iki boksör için turnuva hala devam ediyor. Artık önlerinde finale çıkma ve Asya Oyunları'nda en yüksek derece için mücadele etme fırsatı var.

Nigina Uktamova ve Navbahor Hamidova ise turnuvayı madalyasız tamamladı.

Aichi-Nagoya ringlerindeki Özbek temsilciler için bugünkü gün iki farklı duyguyla sona erdi: iki boksör yarı finale çıkarak madalyayı garantiledi, diğer ikisi ise çeyrek finalde elendi.

Tüm dikkatler artık Khalokov ve Erkinboyev'in yarı final maçlarına çevrildi.

Aichi-Nagoya-2026Abdumalik KhalokovFazliddin ErkinboyevAsya OyunlarıBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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