Shohruhxon Bahtiyorov finalda rakibini yenerek tarihi bir altın madalya kazandı

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu için bir altın madalya daha kazanıldı. Kurash branşında +90 kilogram kategorisinde yarışan Shohruhxon Bahtiyorov, final mücadelesinde Tacikistan temsilcisi Shakarmamad Mirmamadov'u mağlup ederek Asya Oyunları şampiyonu oldu.

Böylece Bahtiyorov'un zaferi, Özbekistan delegasyonuna Aichi-Nagoya-2026 turnuvasındaki 10. altın madalyayıkazandırdı. Dikkat çekici olan ise, güreşçilerin aynı gün içinde iki kez Özbekistan bayrağını en üst basamağa taşımalarıydı.

Finale giden yol da kolay olmadı

Shohruhxon Bahtiyorov +90 kg kategorisinde Özbekistan'ı temsil etti.

Final mücadelesine giden yolda yarı finalde vatandaşı Bekmurod Oltiboyev ile karşılaştı. Bahtiyorov bu karşılaşmayı kazanarak finale yükseldi.

Oltiboyev ise turnuvayı bronz madalya ile tamamladı. Böylece +90 kg kategorisinde Özbekistan iki sporcusuyla podyuma çıktı.

Bu, söz konusu kategoride Özbekistan delegasyonunun turnuvadaki en iyi sonuçlarından biri oldu.

Finalde Tacikistan temsilcisine karşı

Altın madalya mücadelesinde Bahtiyorov'un rakibi Tacikistan temsilcisi Shakarmamad Mirmamadov oldu.

Final sonrası sonuç Özbek sporcunun lehine sonuçlandı; Bahtiyorov rakibini yenerek şampiyonluk unvanını elde etti.

Shohruhxon Bahtiyorov — Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları şampiyonu!

Bu zaferle Özbek güreşçi, Asya Oyunları'nın en üst basamağında yerini aldı.

Kurash'ta aynı gün iki altın

Bahtiyorov'un şampiyonluğu, Özbek güreşçiler için bir başka önemli başarıyı daha kaydetti.

Ondan kısa bir süre önce kadınlar -57 kg kategorisinde Ibodatxon Agojonova finalde Çin Taipeisi temsilcisini yenerek altın madalyanın sahibi olmuştu.

Böylece Aichi-Nagoya tatamisinde Özbek güreşçiler aynı gün içinde iki altın ve bir bronz madalyakazandılar.

Bu sonuçlar, güreşçilerin Özbekistan delegasyonunun toplam madalya sayısına yaptıkları katkıyı bir kez daha gösterdi.

En önemli rakam ise — 10.

Shohruhxon Bahtiyorov'un şampiyonluğu ile Özbekistan delegasyonunun Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'ndaki altın madalya sayısı ona ulaştı.

Bahtiyorov için bu kişisel bir şampiyonluk olurken, Özbekistan delegasyonu için turnuvadaki bir başka büyük adımdır.

Aichi-Nagoya'da Özbek sporcular madalya mücadelesine devam ederken, güreş minderindeki iki altın sonuç, delegasyonun genel toplamında özel bir önem kazandı.

Bugünkü güreş sonuçları

Sporcu Kilo Sonuç Ibodatxon Agojonova -57 kg Altın Shohruhxon Bahtiyorov +90 kg Altın Bekmurod Oltiboyev +90 kg Bronz

Böylece Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nın bir sonraki günü, Özbekistan için güreş minderindeki iki şampiyonlukla daha da parlak bir hal aldı.

Shohruhxon Bahtiyorov ise finaldeki zaferiyle Özbekistan'a turnuvadaki 10. altını kazandırdı.