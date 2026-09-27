Xiaomi 18 Pro akıllı telefonlarında profesyonel çekim özelliği tanıtıldı

Xiaomi'nin kamera bölümü ürün müdürü, yeni Xiaomi 18 Pro serisinde sunulan «Efsanevi an» özelliğinin yetenekleri hakkında detaylı bilgiler verdi. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni teknoloji milyonlarca fotoğraf üzerinde eğitilmiş bütünleşik bir görüntü işleme modeline dayanıyor ve mobil fotoğrafçılık yeteneklerini profesyonel kameralar seviyesine yaklaştırıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni özellik, farklı senaryolar için kareleri otomatik olarak optimize etmenin yanı sıra, derinlik ve bokeh efektini doğal optik kurallara maksimum düzeyde yakınlaştırarak sağlar. Burada büyük modellere dayalı gelişmiş algoritmalar önemli bir rol oynamaktadır.

Gelişmiş optik ve bulut teknolojileri

Sunulan teknolojinin temel avantajlarından biri, ilk görüntü verilerinin kalite kaybı olmadan bulut hizmetlerine yüklenebilmesi ve orada otomatik olarak daha da geliştirilebilmesidir. Bu, sıradan kullanıcıların bile profesyonel seviyede fotoğrafları hızlıca elde etmesini sağlar.

Xiaomi 18 Pro serisindeki cihazlar, Leica ile iş birliği içindeki ilk çift 200 megapiksel görüntü işleme sistemiyle donatılmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Akıllı telefonların her ikisi de 1/1,56 inçlik büyük sensöre ve periskopik yapıya sahip yeni 200 megapiksel modülü bünyesinde barındırıyor.

Yetenekler ve telefoto potansiyeli

Cihazdaki yeni modül, eşdeğer 75 mm odak uzaklığına sahip olup 3,2 kat optik yakınlaştırma sağlar. Ayrıca, kalite kaybı olmadan 12,8 kat büyütme imkanının bulunması da kullanıcılar için büyük bir kolaylık yaratmaktadır.

Teknolojik yenilikler arasına iki lensli yüzen odaklama sistemi de dahil edilmiştir. Bu sistem, telefoto lens kullanarak 12 cm mesafeye kadar makro çekim yapma sürecini mümkün kılmaktadır.

Şirket, bu özellikler bütününün mobil cihazlarda profesyonel seviyede fotoğraf oluşturma standartlarını tamamen yeni bir aşamaya taşıdığını belirtiyor. Özellikle portre ve makro fotoğrafçıları için bu güncellemelerin gerçek bir teknolojik başarı olması bekleniyor.