Özbekistan kadın kılıç takımı Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

·3·Spor
Özbekistan kadın kılıç takımı Asya Oyunları'nda bronz madalya kazandı

Aichi-Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Özbekistan delegasyonu madalya koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Kadınlar kılıç milli takımı, yarı finalde Japonya'ya karşı verdiği mücadeleyi 33:45'lik skorla kaybetmesine rağmen turnuvayı bronz madalya ile tamamladı.

Japonya'da devam eden kıta şampiyonasında Özbekistan temsilcileri farklı spor dallarında madalya mücadelesini sürdürüyor. Bir sonraki ödül ise eskrim kılıç branşında geldi.

Japonya'ya karşı yarı final

Özbekistan kadın kılıç takımı, yarı finalde turnuvanın ev sahibi Japonya temsilcileriyle karşılaştı.

Takım kadrosunda Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva ve Samira Shokirova yer aldı.

Çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Japonya takımı 45:33'lük skorla üstün geldi. Böylece Özbekistan finale çıkamadı. Ancak yarı finale kadar yükseldikleri için takım Asya Oyunları'nın bronz madalyasına layık görüldü.

33:45 — Özbekistan finale çıkamadı ancak Aichi-Nagoya'da bir madalya daha kazandı.

Dört sporcu — bir bronz madalya

Özbekistan'ın madalyalı takım kadrosunda deneyimli kılıççı Zaynab Dayibekova ile birlikte Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva ve Samira Shokirova da yer aldı.

Takım sonuçları, Özbekistan adına Aichi-Nagoya-2026'daki eskrim branşında elde edilen önemli başarılardan biri oldu.

Takım müsabakalarının kendine has özelliği, her katılımcının sonucunun nihai skoru etkilemesidir. Bu nedenle yarı finaldeki her epizot ve her puan büyük önem taşıdı.

Özbekistan'ın madalya koleksiyonu genişledi

Kılıççıların bronz madalyası, Aichi-Nagoya-2026'da Özbekistan delegasyonunun kazandığı ödüller arasına eklendi.

Milli Olimpiyat Komitesi'nin Asya Oyunları günlük özetlerinde de Zaynab Dayibekova'nın kılıç branşındaki madalyası, Özbekistan delegasyonunun ödülleri arasında kaydedildi.

Böylece Özbekistan kadın kılıç takımı, Aichi-Nagoya-2026'daki mücadelesini bronz madalya ile noktaladı.

Final şansı Japonya karşısında kaybedilmiş olsa da, Zaynab Dayibekova, Fernanda Errera, Gulistan Perdebayeva ve Samira Shokirova'nın takım başarısı Özbekistan delegasyonuna değerli bir madalya daha kazandırdı.

Aichi-Nagoya'da Özbekistan için madalya yarışı devam ediyor.

Aichi-Nagoya-2026Özbekistan Kılıç TakımıZaynab DayibekovaAsya OyunlarıEskrim
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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