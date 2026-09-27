Özbekistan 20 puanla 46. Dünya Satranç Olimpiyatları şampiyonu oldu!

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatları, Özbekistan erkek milli takımının eşsiz zaferiyle tarih sayfalarına geçti. 11. turun belirleyici maçlarında en büyük rakip Hindistan takımının Macaristan ile 2:2 berabere kalarak puanını 18'de sabitlemesi, temsilcilerimizin şampiyonluğunu matematiksel olarak erkenden garantilemişti. Ancak gençlerimiz şampiyonluk ruhuyla durmayıp güçlü Ukrayna milli takımını 2,5:1,5 mağlup etti ve toplam puanını 20'ye çıkararak altın madalyaları mutlak lider olarak kutladı.

Eski dünya şampiyonu Rustam Kasimdzhanov'un antrenörlüğündeki ana takımımız, turnuva boyunca Hindistan (2,5:1,5), Çin (3:1), bir numaralı seri başı ABD ve Ermenistan (3,5:0,5) gibi dünya devlerini dize getirerek 2022 Chennai başarısını tekrarladı ve son 4 yıl içinde ikinci kez Olimpiyat podyumunun en üst basamağına çıktı.

«20 puan, Ukrayna'nın mağlubiyeti ve tarihi ikinci altın»: Semerkant zaferinin 5 ana noktası

Olimpiyatların son 11. turu ve Özbekistan takımlarının elde ettiği sonuçlardan en önemli resmi veriler:

20 puanla mutlak şampiyonluk: Özbekistan erkek ana takımı, Ukrayna'yı 2,5:1,5 yenerek turnuvayı 20 puanla 1. sırada tamamladı;

Madaminov'un belirleyici zaferi: Diğer üç masada beraberlik kaydedildiği bir anda, Muhiddin Madaminov, Roman Degtiarov'u 1:0 mağlup ederek maçın kaderini belirledi;

Hindistan 18 puanda kaldı: Takipçi Hindistan'ın Macaristan ile 2:2 berabere kalması, şampiyonluk meselesini erkenden Özbekistan lehine çözdü;

Özbekistan-3 takımlarının parlak performansı: Özbekistan-3 erkek takımı Andorra'yı (2,5:1,5), kadınlar kategorisindeki Özbekistan-3 ise Güney Afrika'yı (3,5:0,5) farklı skorla mağlup etti;

Kadın takımının zorlu maçı: Kadın ana milli takımı, güçlü Ermenistan'a 1:3 mağlup oldu.

46. Dünya Satranç Olimpiyatları: 11. turdaki tüm masa sonuçları (Tam liste)

Semerkant'taki belirleyici son turda Özbekistan milli takımlarının kaydettiği bireysel ve takım maçları tablosu:

Milli takımlar ve kategoriler 1. masa 2. masa 3. masa 4. masa Final skoru Özbekistan — Ukrayna (Erkekler) N. Abdusattorov — I. Kovalenko (0,5 : 0,5) V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5) N. Yakubboyev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5) R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1) 2,5 : 1,5 (Altın!) Çin — Özbekistan-2 (Erkekler) Ding Liren — J. Vahidov (0,5 : 0,5) A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1) Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0) H. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5) 3 : 1 Andorra — Özbekistan-3 (Erkekler) O. Aguado — S. Saydaliyev (0,5 : 0,5) A. Rahmatullayev — S. Veganzoses (1 : 0) D. Anadon — M. Abdurahmonov (0 : 1) A. Omonov — E. Giu (0 : 1) 1,5 : 2,5 Ermenistan — Özbekistan (Kadınlar) L. Mkrtchyan — A. Hamdamova (1 : 0) G. Tohirjonova — M. Mkrtchyan (0 : 1) E. Daneliyan — U. Omonova (0,5 : 0,5) G. Karimova — S. Gaboyan (0,5 : 0,5) 3 : 1 Özbekistan-2 — İsrail (Kadınlar) N. Yakubboyeva — M. Efroimski (0 : 1) N. Orian — M. Malikova (0,5 : 0,5) M. Halilova — O. Gutmaker (maç devam ediyor) V. Chernyak — A. Salimova (0,5 : 0,5) 1 : 2 (CANLI) Özbekistan-3 — Güney Afrika (Kadınlar) Z. Aktamova — Sh. Badenhorst (0,5 : 0,5) A. Solomons — M. Bobomurodova (0 : 1) B. Shokirjonova — H. Nel (1 : 0) S. Masango — O. Shahzodova (0 : 1) 3,5 : 0,5

Satranç analizi: Neden Özbekistan'ın 20 puanlık zaferi eşsiz bir olay?

Uluslararası büyükustalar, satranç teorisyenleri ve önde gelen yorumcuların sonuçları:

«Madaminov'un şampiyonluk partisi»: Ukrayna'ya karşı mücadelede ilk üç masada uzlaşmaz beraberlikler kaydedilirken, 4. masada Muhiddin Madaminov'un siyah taşlarla Roman Degtiarov karşısında kazandığı zafer, takımın yedek gücünü ve tüm masaların eşit derecede güçlü olduğunu bir kez daha kanıtladı;

Chennai, Budapeşte ve Semerkant üçlemesi: Son üç Olimpiyatta iki altın (2022, 2026) ve bir bronz (2024) kazanılması, dünya satrancında Özbekistan döneminin başladığını resmen onaylıyor; böyle yüksek bir istikrarı modern satrançta hiçbir milli takım sergileyememişti;

Gençlik okulunun eşsiz rezervi: Özbekistan'ın 2. ve 3. takımlarının da Çin, Andorra ve Güney Afrika takımlarıyla mertçe mücadele etmesi, ülkede entelektüel neslin temelinin sağlam olduğunu gösteriyor.

Sizce, Semerkant'taki 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov veya Muhiddin Madaminov — hangi büyükustamız takımın zaferine en büyük katkıyı sağladı? Ülkemiz satranç oyuncularının 4 yıl içinde ikinci kez dünya tacını takması hakkındaki samimi tebriklerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve milli gururumuz olan bu tarihi makaleyi tüm satranç severlerle aktif olarak paylaşın!