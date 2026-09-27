Semerkant'ta tarihi zafer: Özbekistan 46. Dünya Satranç Olimpiyatı şampiyonu oldu

Semerkant şehrinin ev sahipliği yaptığı 46. Dünya Satranç Olimpiyatı, Özbekistan milli takımının mutlak zaferiyle sona erdi. 11. turun belirleyici maçlarında vatandaşlarımız, turnuva şampiyonluğunu vaktinden önce garantileyerek altın madalyaları kazandı. 10. turdan sonra 18 puanla liderliğini sürdüren milli takımımız, en yakın takipçisi Hindistan'ın Macaristan ile 2:2 berabere kalmasının ardından matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti; Ukrayna karşısında alınan sonuçlar ise bu tarihi zaferi daha da perçinledi. Eski dünya şampiyonu Rustam Kasimdzhanov kaptanlığındaki takımımız, turnuva boyunca Hindistan (2,5:1,5), Çin (3:1), bir numaralı seri başı ABD ve Ermenistan (3,5:0,5) gibi dünya devlerini mağlup ederek 2022 Chennai zaferini tekrarladı ve son 4 yıl içinde ikinci kez Olimpiyat podyumunun en üst basamağına çıktı.

«Erken şampiyonluk, süper devlerin mağlubiyeti ve tarihi altın»: Zaferin 5 temel noktası

Semerkant'taki Olimpiyatlarda kazanılan zaferin en önemli resmi göstergeleri:

Altın madalya garantilendi: Özbekistan, 46. Dünya Satranç Olimpiyatı'nda altın madalyayı resmen kazandı;

Hindistan'ın takılması: 11. turda Hindistan'ın Macaristan ile 2:2 berabere kalması, temsilcilerimizin şampiyonluğunu vaktinden önce garantiledi;

Dünya devlerine karşı zafer: Turnuva boyunca Hindistan (2,5:1,5), Çin (3:1), ABD ve Ermenistan (3,5:0,5) gibi favoriler mağlup edildi;

Son üç Olimpiyatta 3 madalya: 2022'de Chennai'de altın, 2024'te Budapeşte'de bronz ve 2026'da Semerkant'ta tekrar altın madalya kazanıldı;

Kasimdzhanov ve şampiyon kadro: Milli takımda Nodirbek Abdusattorov, Javokhir Sindarov, Nodirbek Yakubboev, Shamsiddin Vokhidov ve Mukhiddin Madaminov hamle yaptı.

Özbekistan milli takımlarının 11. turdaki maçları ve masa sonuçları

Belirleyici son tur kapsamında Özbekistan takımlarının elde ettiği bireysel ve takım skorları tablosu:

Takım karşılaşmaları 1. masa 2. masa 3. masa 4. masa Genel skor Özbekistan — Ukrayna N. Abdusattorov — I. Kovalenko (devam ediyor) V. Ivanchuk — J. Sindarov (0,5 : 0,5) N. Yakubboev — I. Samunenkov (0,5 : 0,5) R. Degtiarov — M. Madaminov (0 : 1) 2 : 1 Çin — Özbekistan-2 Ding Liren — J. Vokhidov (0,5 : 0,5) A. Abdisalimov — Wei Yi (0 : 1) Yu Yangyi — M. Suyarov (1 : 0) Kh. Begmuratov — Xu Xiangyu (0,5 : 0,5) 3 : 1 Andorra — Özbekistan-3 O. Aguado — S. Saydaliev (0,5 : 0,5) A. Rakhmatullaev — S. Veganzones (1 : 0) D. Anadon — M. Abdurakhmonov (0 : 1) A. Omonov — E. Giu (0 : 1) 1,5 : 2,5

Satranç analizi: Neden Özbekistan'ın şampiyonluğu dünya sporunda yeni bir dönem açtı?

Uluslararası uzmanların, büyükustaların ve spor analistlerinin sonuçları:

«İstikrar fenomeni ve mutlak hegemonya»: Dört yıl içinde düzenlenen üç Dünya Satranç Olimpiyatı'nın ikisinde altın (2022, 2026) ve birinde bronz (2024) madalya kazanılması, Özbek satranç okulunun tesadüfi değil, dünyada mutlak lider bir güç haline geldiğini kanıtlıyor;

Rustam Kasimdzhanov'un antrenörlük becerisi: Eski dünya şampiyonu, takımda her rakibe karşı özel hazırlık ve psikolojik denge sağladı; Almanya karşısında alınan beklenmedik mağlubiyetten sonra takımı hızla toparlayarak ABD ve Ermenistan'a karşı yıkıcı zaferler organize edebildi;

Genç nesil ve yedek gücü: Turnuvada sadece ana takımımız değil, Özbekistan-2 ve Özbekistan-3 kadrolarının da dünyanın güçlü büyükustalarıyla rekabet edebilmesi, ülkede satranç altyapısının ne kadar derin olduğunu gösterdi.

Sizce Semerkant'ta kazanılan bu tarihi altın madalya, Özbekistan'ı satranç tarihindeki en güçlü ülkeler seviyesine taşıdı mı? Turnuva boyunca satranç oyuncularımızın hangi maçı ve hangi zaferi sizi en çok etkiledi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve milli takımımızın büyük tarihi zaferini tüm vatandaşlarımızla kutlayın!