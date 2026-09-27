Honor Magic 9 Pro Max dört SIM kartı aynı anda destekliyor

Honor markası, yaklaşan resmi lansman öncesinde yeni amiral gemisi akıllı telefonu Magic 9 Pro Max'in bir başka benzersiz özelliğini daha açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, cihaz aynı anda dört farklı hücresel hattın kullanımına olanak tanıyan gelişmiş Dual Physical SIM ve Dual eSIM hibrit sistemiyle donatılacak. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde çoğu amiral gemisi cihaz iki veya en fazla üç hattı desteklemekle sınırlıyken, yeni Honor modeli mobil iletişim tutkunları için yeni bir standart belirliyor. Cihazda iki geleneksel fiziksel SIM kartı ve iki eSIM numarasını aynı anda etkinleştirme imkanı sunuluyor. Ayrıca üretici, seçilen iki hattın sürekli bekleme modunda aktif kalabileceği Dual Standby modunu da duyurdu.

Gelişmiş ekran teknolojileri ve dayanıklılık

Akıllı telefon sadece iletişim yetenekleriyle değil, amiral gemisine özgü ekranıyla da dikkat çekiyor. Dün açıklanan bilgilere göre Magic 9 Pro Max, 5600 silikon nitrür katmanından oluşan benzersiz bir Black Diamond ekrana sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde ekranın yansıma katsayısı sadece yüzde 1,5 seviyesinde kalarak, gün ışığında bile mükemmel görünürlük ve yüksek dayanıklılık sağlıyor.

Cihaz, ince çerçeveli düz 6,8 inçlik LTPO ekranla donatılacak. Ekran çözünürlüğü 2868 × 1320 piksel, yenileme hızı ise 120 Hz olacak. Bu, kullanıcılara içerik izleme ve oyun oynama süreçlerinde en yüksek kalitede görüntü sunuyor.

Yüksek performans ve etkileyici özerklik

Akıllı telefonun ana donanım kısmı da en gelişmiş bileşenlere dayanıyor. ixbt.com'un haberine göre, modelde yeni ve en yüksek performanslı Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcisi kullanılacak. Etkileyici bir güç kaynağına sahip olan bu cihazın içine 8800 mAh kapasiteli devasa bir batarya yerleştirildi.

Batarya şarj imkanları da oldukça üst düzeyde gerçekleştirildi. Kullanıcılar 100 W kablolu ve 80 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerinden yararlanabilecekler. Bu, devasa bataryanın kısa sürede doldurulmasını sağlıyor.

Profesyonel seviyede kameralar ve koruma

Akıllı telefonun optik yeteneklerinin de birçok kişiyi şaşırtacağı kesin. Cihaz, iki adet 200 megapiksel kamera (ana modül ve periskop yapısında), ayrıca 50 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 55 megapiksel kare şeklinde ön kamera ile donatılacak. Gövde güvenliği IP69K seviyesinde korunmuş olup, cihazda AI ve kamera için özel atanmış tuşlar ile güçlü çift hoparlör bulunacak. Honor Magic 9 Pro Max serisinin resmi lansmanının 28 Eylül tarihinde yapılması planlanıyor.