Bir devrin sonu: Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini tamamen noktaladı

·2·Spor
Bir devrin sonu: Ronaldo Portekiz milli takım kariyerini tamamen noktaladı

Dünya futbol tarihinin en parlak sayfalarından biri kapanıyor. Portekiz milli takımının kaptanı ve rekortmeni Cristiano Ronaldo uluslararası kariyerine kesin olarak nokta koymaya karar verdi.

Ülkenin saygın O Jogo gazetesinin paylaştığı sansasyonel bilgilere göre, 41 yaşındaki forvetin bu kararı kesin ve geri dönüşü olmayan bir ciddiyette.

Son maç ve beklenmedik veda

Kaynağın belirttiğine göre, 24 Eylül'de UEFA Uluslar Ligi kapsamında Galler'e karşı oynanan maç (1-0), efsanevi golcü için Portekiz formasıyla çıktığı son resmi karşılaşma oldu.

Olayların seyri bir sonraki turda keskin bir hal almıştı:

  • Yedek kulübesindeki tepki: Norveç ile oynanan maçta (2-1) teknik direktör Jorge Jesus forveti sahaya sürmedi ve Ronaldo bu karara açıkça öfkelendi;

  • Basın toplantısı ve son nokta: Teknik direktör basın toplantısında duruma açıklık getirip kaptanın Danimarka maçını da kaçırabileceğini ima edince, Ronaldo kampı acilen terk etti;

  • Dönüş yok: Yıldız forvet artık milli takıma dönmeyecek; uluslararası kariyeri bu şekilde ani bir sonla bitiyor.

Ulaşılamaz istatistikler: Tarihe geçen mutlak rekorlar

Veda, belirli anlaşmazlıklar ve sansasyonların gölgesinde gerçekleşmiş olsa da, Ronaldo'nun milli takımda 20 yılı aşkın süren mirası futbol tarihinin zirvesi olmaya devam edecek:

  • 234 maç: Dünya futbol tarihinde milli takım formasıyla en çok maça çıkma rekoru;

  • 146 gol: Uluslararası milli takımlar tarihindeki mutlak gol krallığı rekoru.

Real Madrid'in eski yıldızı, milli takımıyla 2016 Avrupa Şampiyonluğu ve 2019 Uluslar Ligi kupasını kaldırdı. Beklenmedik ve ani ayrılığı, sadece Portekizli taraftarlar için değil, tüm dünya futbol camiası için büyük bir şok etkisi yarattı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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