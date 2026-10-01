Paris Moda Haftası'nda sıra dışı görünümler sergilendi (video)

·3·Dünya
Paris Moda Haftası'nda sıra dışı görünümler sergilendi (video)

28 Eylül 2026 tarihinde Paris Moda Haftası kapsamında, Fransa'nın başkentindeki Place de la République meydanında Matières Fécales markasının 2027 ilkbahar-yaz koleksiyonu sergilendi. Bu meydanda ilk kez bir moda gösterisi düzenlendiği belirtildi.

The Ninety-Nine Percent” (“Yüzde 99”) adlı koleksiyonda 99 model yer aldı. Hepsi farklı ırklardan gelen modellerle tasarımcılar Steven Raj Bhaskaran ve Hannah Rose Dalton, koleksiyon aracılığıyla moda dünyasında farklı grupların ve kültürlerin temsiline dikkat çekti.

Gösteride beyaz, siyah ve kırmızı renklerde elbiseler, hacimli kıyafetler, deri ve kot kumaşlardan dikilmiş giysiler, çeşitli başlıklar ve sıra dışı aksesuarlar kullanıldı. Bazı görünümlerde Hint sarisine özgü kumaşlar ve drapeler de yer aldı.

Gösterideki bazı görünümler, özellikle yüzleri tamamen beyaz makyajlı modeller izleyicilerin dikkatini çekti. Ayrıca koleksiyonda dini ve çeşitli kültürel sembollerden ilham alan görünümler ile üzerinde “Resist” (Diren) yazılı kıyafetler de sergilendi.

Matières Fécales tasarımcıları bu koleksiyonla önceki sezonun zenginlik ve elit temalarını devam ettirerek, bu kez toplumun geniş kesimlerine, özgünlüğe ve temsil meselesine odaklandı. Gösteri, çarpıcı makyajı ve sahne görünümleriyle sosyal medyada da tartışma konusu oldu.

Matières FécalesParis Moda HaftasıThe Ninety-Nine PercentSteven Raj BhaskaranModa
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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