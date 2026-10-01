Ronaldo'nun 20 yıllık emeği anlık duygulardan üstün: Portekiz kampında neler oluyor?

Portekiz milli takımı teknik direktörü Jorge Jesus, Norveç karşısındaki galibiyetin (2-1) ardından yükselen tartışmalara yanıt verdi. Maçta yedek bırakılan Cristiano Ronaldo'nun son düdüğün ardından taraftarlarla vedalaşmadan sahayı terk etmesi basında geniş yankı uyandırmıştı.

Portekiz'in saygın Record gazetesine röportaj veren deneyimli çalıştırıcı, takım içinde herhangi bir bölünme olmadığını vurgulayarak kaptanın duygusal tepkisini profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirdi.

«20 yıl boyunca gösterilen sadakati unutmak mümkün değil»

Gazetecilerin Ronaldo'nun davranışlarının soyunma odasındaki atmosfere ve liderlik konumuna zarar verip vermediğine dair sorusuna Jesus net ve sakin bir yanıt verdi:

«Bu sadece 10, 15, 20 saniye süren bir hayal kırıklığıydı. Bu durum, onun 20 yıl boyunca milli takıma olan sadakatini asla azaltmaz. Birkaç saniye üzgün olabilirsiniz, ancak beş dakika sonra hepimiz milli takımımızın önemli galibiyetini birlikte kutluyoruz.»

«Bana teknik direktörüyle tartışmamış bir futbolcu gösterin»

Teknik direktör, bu durumu abartmanın yersiz olduğunu ve takımın diğer liderlerinin de olayı doğal karşıladığını belirtti:

İç atmosfer: «Kendi adıma, Bernardo Silva ve Bruno Fernandes adına söyleyebilirim ki, kimse bu konuya büyük bir anlam yüklemiyor»;

Futboldaki gerçek: «Böyle durumlar herkesin başına gelir. Bana hayatında teknik direktörüyle sorun yaşamamış, bir kez olsun tartışmaya girmemiş veya kendisinden ya da hocasından memnuniyetsizlik duymamış bir oyuncu gösterebilir misiniz?»;

Geleceğe bakış: «Bunlar sporda ve hayatta herkesin karşılaşabileceği sıradan süreçler. Önemli olan olaylara daha geniş bir perspektiften bakıp ileriye doğru adım atmaya devam etmektir.»

Jesus'un bu sakin ve diplomatik yanıtları Portekiz kampındaki gerilimi düşürmeyi amaçlasa da, Ronaldo'nun takımdaki gelecekteki rolü taraftarların ve medyanın odağında kalmaya devam edecek.