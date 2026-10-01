Manchester City'nin sponsoru Premier Lig'e dava açmaya hazırlanıyor

İngiltere'nin Manchester City kulübü saha dışında ciddi sorunlarla karşı karşıya. The Sun gazetesinin haberine göre, takımın ana sponsoru olan havayolu şirketi, kulüp hakkında alınan son kararların ardından İngiltere Premier Ligi'ne dava açmakla tehdit ediyor. Bu kriz, İngiliz futbolundaki en büyük finansal skandallardan birine yol açıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Kulübün, dokuz yıl boyunca 900 milyon sterlinlik fonu gizlemek için sahte işlemler kullandığı iddia ediliyor. Bu çarpıcı kararın ardından, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi sert bir açıklama yaparak çıkarlarını korumak için gerekli hukuki danışmanlığı alacağını doğruladı.

Sponsorun sert itirazları

Havayolu şirketi yaptığı açıklamada, söz konusu dönemde herhangi bir usulsüz ticari anlaşmaya karışmadığını kesin bir dille vurguladı. Şirket yönetimi, her türlü iddia veya imayı kategorik olarak reddettiklerini belirtti. Ayrıca sponsor kuruluş, Premier Lig'in bu konuyu kamuoyuna sunma biçimini sert bir şekilde eleştirdi.

Şirket açıklamasında, yayınlanan ve kısmen düzenlenmiş belgelerde havayolunun adı açıkça geçmese de, ortaya çıkan durumun itibarını zedelediği belirtildi. Havayolu, Premier Lig'in ulaştığı sonuçların doğruluğunu ve adilliğini teyit etmek için kendileriyle iletişime geçmemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Premier Lig'e talepler

Suçlamalar ve kamuoyuna sızdırılan seçici bilgiler üzerine ana sponsor, resmi kurumu suçladı.

"Premier Lig, bu bulguların sunulma biçiminin sonuçlarına katlanmak zorundadır,"Hatırlatmak gerekirse, Abu Dabi merkezli şirketin mülkiyetine geçmesinden bu yana Manchester City sekiz kez şampiyonluk kazandı. Kulüp yönetimi, 900 milyon sterlinlik gizli fon iddialarına karşı tamamen masum olduğunu savunmaya devam ediyor.

Pep Guardiola'nın tepkisi

Böylesine zorlu bir dönemde takımın teknik direktörü Pep Guardiola, işverenlerine ve yönetime desteğini açıkladı. Sahiplerinin yanında olduğunu her zamankinden daha net bir şekilde ifade etti.

"Şunu net bir şekilde anlayın: Bu sınavdan birlikte geçeceğiz,"

dedi İspanyol teknik adam, kulüp çevresindeki durumu yorumlarken. Şu anda taraflar arasındaki hukuki çekişmeler futbol dünyasının en önemli gündem maddelerinden biri haline geliyor. dedi ispaniyalik mutaxassis klub atrofidagi vaziyatga izoh berar ekan. Hozirgi vazqtda tomonlar oʻrtasidagi yuridik tortishuvlar futbol olamidagi eng muhim mavzulardan biriga aylanmoqda.