Danimarka maçı öncesi şok gelişme: Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı

·1·Spor
Danimarka maçı öncesi şok gelişme: Ronaldo Portekiz kampından ayrıldı

Portekiz milli takımı çevresinde beklenmedik bir gerginlik yaşandı. Takım kaptanı ve yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo Uluslar Ligi 3. hafta maçında Danimarka'ya karşı oynanacak kritik karşılaşma öncesinde milli takım kampını vaktinden önce terk etti.

İspanya'nın saygın Marca gazetesinin haberine göre, 41 yaşındaki yıldız forvetin önümüzdeki saatlerde Madrid'de bulunan özel jetiyle kulübünün bulunduğu Suudi Arabistan'a hareket etmesi bekleniyor.

Antrenmandaki gizemli ayrılık ve teknik direktörün açıklaması

Bu olay, milli takım çevresindeki zaten huzursuz olan atmosferi daha da gerdi. Daha önce Ronaldo'nun antrenman sürecini erken bitirip sahayı terk ettiği yönünde haberler yayılmıştı.

Teknik direktör Jorge Jesus basın toplantısında takım içinde herhangi bir anlaşmazlık olmadığını ve ortamın sağlıklı olduğunu vurgulasa da, sonraki sözleri şüpheleri gidermeye yetmedi. Jesus, kaptanın Danimarka ile oynanacak maçta sahaya çıkma ihtimalinin düşük olduğunu açıkça belirtti. Futbolcunun antrenmandan ayrıldıktan kısa süre sonra Suudi Arabistan'a doğru yola çıkması, bir krizin varlığına işaret ediyor.

Uluslar Ligi'ndeki durum: Ronaldo'ya ihtiyaç azaldı mı?

Portekiz'in bu turnuvadaki başlangıcı Ronaldo için oldukça sönük geçiyor:

  • Galler'e karşı (1:0): Cristiano ilk 11'de başladı ve 67 dakika sahada kaldı ancak gol veya asist katkısı yapamadı;

  • Norveç'e karşı (2:1): Teknik heyet tecrübeli forveti yedek kulübesinde bıraktı ve oyuncu hiç süre almadı.

Bu sonuçların ardından Jorge Jesus'un takımı Ronaldo olmadan şekillendirmeye odaklandığı ve bunun kaptanın hoşnutsuzluğuna yol açmış olabileceği yönündeki tahminler güçleniyor.

Danimarka sınavı ve belirsiz gelecek

Portekiz, 1 Ekim'de Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda Danimarka sınavına çıkacak. Turnuva tablosundaki kritik puanlar için mücadele verilirken, Ronaldo'nun kadrodan çıkması ve takımı terk etmesi Portekiz Futbol Federasyonu ve taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açacağı kesin.

Şimdilik Ronaldo veya temsilcileri durumla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu karar, onun uluslararası arenadaki geleceği hakkında ciddi soruları gündeme getiriyor.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıSuudi ArabistanDanimarkaUluslar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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