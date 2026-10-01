İngiltere Premier Lig kulüplerinin yöneticileri, finansal kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunan Manchester City'ye yönelik yaptırımların bu sezon sonuna kadar kesin bir şekilde uygulanmasını talep ediyor. 900 milyon sterlini aşkın gelirin yapay yollarla şişirilmesine ilişkin şok edici suçlamaların ardından, rakip kulüp yetkilileri yaptırımların gecikmesinin mevcut şampiyonluk yarışını şaibeli hale getireceğinden endişe ediyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Premier Lig Salı günü kulübün 2009/10 ile 2017/18 sezonları arasındaki finansal ihlallerle ilgili tüm suçlamalardan suçlu bulunduğunu doğruladı. Eğer Manchester City'ye yönelik yaptırımlar zamanında belirlenmez ve takım tekrar şampiyon olursa, bu durum turnuvada ciddi belirsizliklere yol açabilir.

Şu anda bağımsız komisyon üzerinde hızlı hareket etmesi için baskı artıyor. Bağımsız heyet, kulübün "sahte" sponsorluk anlaşmaları yoluyla gelirlerini 900 milyon sterlinden fazla yapay olarak artırdığını tespit etti. BBC Sport'a ismini vermeden konuşan bir kulüp yetkilisi, durumun bir an önce çözülmesinin herkesin yararına olduğunu vurguladı.

Yaptırımlar ve temyiz süreci

Bu sürecin kısa sürede tamamlanmasının gerçekçi olup olmadığı sorusuna yanıt veren yetkili, risklerin açıkça görüldüğünü ve bunların önlenmesi gerektiğini ekledi. Manchester City ise kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kesin bir dille reddederek, bu hafta sonuna kadar resmi temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı.

Premier Lig kurallarına göre, temyiz başvurusunun yapıldıktan sonra en geç 12 hafta içinde sonuçlanması gerekiyor. Ancak Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu sürecin uzun zaman alabileceğini belirtti. Buna rağmen, ligin resmi açıklamasında, mahkeme süreçlerinin uzamasını önlemek amacıyla davanın mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması arzusu vurgulandı.

Belirtmek gerekir ki, Manchester City davasını Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyamaz, bu nedenle son çareleri Yüksek Mahkeme'ye başvurmak olabilir. Yakında bağımsız komisyon tarafından yaptırımlara ilişkin özel duruşmalar yapılacak ve bu, kulübün gelecekteki kaderini belirleyecek.

Taʼkidlash joizki, Manchester Siti oʻz ishini Sport arbitraj sudiga (CAS) olib chiqa olmaydi, shuning uchun ularning oxirgi chorasi Oliy sudga murojaat qilish boʻlishi mumkin. Tez orada mustaqil komissiya tomonidan sanksiyalar boʻyicha maxsus eshituvlar oʻtkaziladi va bu klubning kelgusidagi taqdirini hal qiladi.