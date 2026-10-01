«Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim»: Ronaldo milli takımdan neden ayrıldığını açıkladı

·10·Spor
«Zamanı gelince gerçeği söyleyeceğim»: Ronaldo milli takımdan neden ayrıldığını açıkladı

Portekiz milli takım kampından vaktinden önce ayrılan Cristiano Ronaldo nihayet sessizliğini bozdu. UEFA Uluslar Ligi 3. hafta kapsamında Danimarka ile oynanacak kritik maç öncesi yaşanan bu sansasyonel olayla ilgili yıldız forvet, muhabir Fabrizio Romano aracılığıyla resmi bir açıklama yaptı.

41 yaşındaki kaptanın sözleri, milli takım içindeki ilişkilerin daha önce söylendiği gibi pürüzsüz olmadığını ve kararın arkasında ciddi görüşmelerin yattığını gösteriyor.

Başkanla görüşme ve gizemli söz

Ronaldo açıklamasında takımdan ayrılma kararına neyin sebep olduğunu şöyle açıkladı:

«Teknik direktörün basın toplantısından sonra ve Portekiz Futbol Federasyonu başkanıyla görüştükten sonra milli takım kampından ayrılmaya karar verdim.

Zamanı geldiğinde, her zaman sadakatle hizmet ettiğim Portekiz milli takımından neden ayrıldığımın tüm gerçeğini tüm Portekizlilere anlatacağım. Şimdi ise Portekiz'e ve tüm takım arkadaşlarıma başarı dileme zamanı».

Perde arkasında neler yaşandı?

Olayların gelişimi, kamptaki gerginliğin birkaç gün sürdüğünü gösteriyor:

  • Antrenman tartışması: Teknik direktör Jorge Jesus takımda hiçbir sorun olmadığını iddia etse de, Ronaldo antrenman sahasını vaktinden önce terk etmişti.

  • Teknik direktörün işareti: Basın toplantısında Jesus, forvetin Danimarka maçında forma giyme ihtimalinin düşük olduğunu belirtmişti.

  • Acil uçuş: Bu olaylardan kısa bir süre sonra, tecrübeli golcü Kopenhag'dan ayrılarak Suudi Arabistan'a gitme kararı aldı.

Ronaldo takım arkadaşlarına başarı dilese de, «zamanı gelince gerçeği açıklayacağım» vaadi, Portekiz futbol yönetimi ile teknik heyet arasında ciddi bir kriz olduğunu gösteriyor. Bu açıklama, onun milli takımdaki 20 yıllık kariyerinin tehlikede olduğu tartışmalarını daha da alevlendirdi.

Cristiano RonaldoPortekiz Milli TakımıFabrizio RomanoJorge JesusUEFA Uluslar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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