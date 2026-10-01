Dağıstan'da kadın turist atlamayı reddetmesine rağmen yüksekten aşağı itildi (video)

Dağıstan'daki Sulak Kanyonu'nda ekstrem bir atraksiyon sırasında kadın bir turist ile ilgili skandal yaşandı. 41 yaşındaki Moskovalı kadının, 'tarzan' salıncağından atlamaktan son anda korkup vazgeçmesine rağmen eğitmenler tarafından platformun kenarına zorla götürüldüğünü gösteren video sosyal medyada yayıldı. Konuyla ilgili haberi MK aktardı.

Videoda kadının korktuğu, direndiği ve atlamak istemediğini dile getirdiği görülüyor. Eğitmenlerden kendisini aşağı atmamalarını istiyor. Kadın direnerek yanındaki erkekten, yani eşinden yardım istiyor. Buna rağmen erkekler onu platformun kenarına sürüklüyor. Bazı karelerde eğitmenlerden birinin kadının bacağına vurarak onu kenara geçmeye zorladığı görülüyor. Ardından platform mekanizması devreye giriyor ve kadın aşağı düşüyor.

En dikkat çekici nokta ise, bu videonun atraksiyon organizatörleri tarafından reklam amacıyla sosyal medyaya yüklendiğinin belirtilmesi. Ancak görüntüler, kullanıcılar arasında sert tepkilere ve eleştirilere yol açtı. Birçok kişi, turistin rızası olmadan onu atlamaya zorlamanın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Videodaki olayla ilgili henüz ek resmi detaylar veya hukuki bir değerlendirme yapıldığına dair bilgi bulunmuyor.