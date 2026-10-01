Apple on yıl sonra ilk kez AirPods kulaklıklarda değiştirilebilir bataryalara geçiş yaptı

·4·Teknoloji
Apple on yıl sonra ilk kez AirPods kulaklıklarda değiştirilebilir bataryalara geçiş yaptı

Apple, popüler kablosuz kulaklıklarının tarihinde ilk kez tamir edilebilirliğe sahip yeni nesil AirPods'u tanıttı. ixbt.com'un haberine göre, daha önceki modellere sürekli olarak sıfır puan veren ünlü iFixit uzmanları, bu sefer yeni cihaza 2 puan verdi. Bu puan cihazın hala neredeyse tamir edilemez olduğu anlamına gelse de, teknoloji dünyası için bu değişiklik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, daha önce piyasaya sürülen tüm AirPods modelleri tamamen tamir edilemez bir yapıda üretilmişti ve iç kısımlarına ulaşmak için gövdeyi kırmak gerekiyordu. Tam da bu sebeple iFixit uzmanları onlara her zaman 0 puan veriyordu. Yeni nesil kulaklıklarda ise bu gelenek biraz değişti ve kullanıcılara en azından teorik olarak bataryayı kendilerinin değiştirme imkanı sunuldu.

Bağımsız onarım ve zorlukları

Uzmanlar, yeni kulaklıkların özel aparatlar ve profesyonel aletler olmadan da parçalarına ayrılabileceğini test etti. Görünüşe göre, bunun için kulaklığı sıkıca sabitleyip üst kısmını yüksek derecede ısıtmak gerekiyor. Ardından bataryaya ulaşmak mümkün oluyor ki bu, on yıllık aradan sonraki ilk olumlu gelişmedir.

Ayrıca Apple mühendisleri batarya yapısında da değişiklikler yaptı. Şirket, kutuplu kontak pinlerine sahip bataryalara geri döndü. Ancak yapılarının özgünlüğü nedeniyle sol kulaklık bataryasını sağ kulaklığa takmak mümkün değil, çünkü birbirleriyle uyumlu değiller.

Devam eden sorunlar ve gelecek

Ancak uzmanlar, bu küçük başarıya rağmen kulaklıkların yapısında ciddi zorlukların devam ettiğini belirtiyor. Batarya değiştirme işlemi dışında diğer parçalara geçmek için yine gövdeyi kesmek veya kırmak gerekiyor. Ayrıca şarj kutusu hala eskisi gibi parçalarına ayrılamayan ve tamir edilemeyen bir durumda kalmaya devam ediyor.

2 puan çok düşük bir not olsa da, bu Apple'ın kendi cihazlarının daha uzun ömürlü olması ve kısmen tamir edilebilmesi yolundaki ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Gelecekte teknoloji devlerinin çevresel gereksinimler ve kullanıcı baskısı altında bu puanları daha da iyileştireceğini ummak mümkün.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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