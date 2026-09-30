Cristiano Ronaldo ve milli takım teknik direktörü arasındaki durum netleşti

Portekiz milli takımı teknik direktörü, takımdaki son gerginlikler ve Cristiano Ronaldo ile yaşanan anlaşmazlıklar hakkında görüşlerini dile getirdi. Şampiyonlar Ligi ve uluslararası arenada büyük başarılara imza atmış tecrübeli golcünün yedek bırakılması ve Norveç maçından sonra yaşanan gerginlik futbol kamuoyunun odak noktasında yer alıyor. Milli takım, UEFA Uluslar Ligi'ndeki galibiyet serisini sürdürse de, yıldız oyuncunun memnuniyetsizliği basında hararetle tartışılıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Norveç'e karşı oynanan karşılaşmada sahaya sürülmeyince tepkisini dile getirdi. Portekiz milli takımı bu maçtan 2-1 galip ayrılmasına rağmen, golcünün yedek kulübesinde kalması takım kampında bazı anlaşmazlıklara yol açtı. Ülke futbol federasyonu yönetimi ise durumu yatıştırmak için derhal müdahale etmek zorunda kaldı.

Teknik direktörün hatası ve yedek kulübesindeki anlaşmazlık

Teknik direktör, basın toplantısında taktikleri ve planları hakkında açıkça konuşarak oyuncuyla önceden bir anlaşma olduğunu vurguladı. Maç sırasında oyun senaryosunun değişmesi nedeniyle kararını değiştirmek zorunda kaldığını ancak tam bu süreçte hata yaptığını kabul etti. Teknik direktöre göre, oyuncuya talimat verip ardından onu oyuna almaması takım içindeki gerilimi artırdı.

«Cristiano ile önceden konuşmuştum. Fiziksel kapasitesini iyi biliyoruz ve planlarımızı buna göre yapmıştık. Ancak maç sırasında durum gereği yardımına ihtiyaç duyabileceğimi düşündüm ve onu 45. dakikada ısınmaya gönderdim. İşte burada hata yaptım, onu 15 dakika daha geç ısındırmalıydım», — dedi teknik direktör.

Federasyonun müdahalesi ve antrenmanlardaki durum

Durumun gerginleşmesi üzerine Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença olaya doğrudan müdahale etmek zorunda kaldı. Salı akşamı başkan, teknik direktör ve kaptanla bir araya gelerek çıkan dedikodulara son vermek ve ilişkileri netleştirmek için görüşmeler yaptı. Basında oyuncunun antrenmanları boykot ettiğine dair çıkan haberlerin ise tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Milli takım teknik direktörü, Ronaldo'nun antrenmanlara katılmadığı yönündeki iddiaları reddederek, onun sakatlığı olan diğer oyuncular gibi toparlanma çalışmaları yaptığını vurguladı. Ona göre, Cristiano gibi profesyonel bir futbolcu asla antrenmanı reddetmez ve başkanın ziyareti de sadece rutin bir görüşme niteliğindeydi.