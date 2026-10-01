Özbek satrancı dünya çapında tanınıyor: Rustam Qosimjonov FIDE onursal başkan yardımcısı olarak atandı

Özbek satrancı uluslararası düzeyde bir başka tarihi başarıya daha imza attı. 2004 FIDE dünya şampiyonu, efsanevi büyükusta ve tanınmış antrenör Rustam Qosimjonov, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun (FIDE) onursal başkan yardımcısı olarak atandı.

UzChess haberine göre, bu pozisyon FIDE yapısına yeni dahil edilen bir statüdür. Rustam Qosimjonov, dünya çapında bu yüksek onura layık görülen sadece dört uzman arasında yerini aldı. Satranç oyuncusu ve antrenör olarak sahip olduğu eşsiz deneyim, artık organizasyonun küresel kalkınma stratejisinde önemli bir rol oynayacak.

Hulkar Tohirjonova Orta Asya satrancının lideri oldu

Organizasyondaki bir diğer önemli atama da Özbek satranç okulunun bölgedeki konumunu güçlendirdi:

3.4 Bölge Başkanı: FIDE hakemi ve Kadın FIDE Ustası (WFM) Hulkar Tohirjonova, organizasyonun Orta Asya'yı kapsayan 3.4 bölgesinin başkanı olarak seçildi.

Kapsam alanı: Bu sorumlu bölge 6 ülkeyi kapsamaktadır: Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Afganistan.

Bu iki önemli atama, Özbek satrancının sadece dünya şampiyonları ve olimpiyat şampiyonları yetiştirmede değil, aynı zamanda uluslararası spor politikası ve yönetiminde de önde gelen merkezlerden biri haline geldiğinin açık bir kanıtıdır.