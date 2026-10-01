Körfez Kupası'nda "sansasyon": Yarı final eşleşmeleri belli oldu

·6·Spor
Körfez Kupası'nda "sansasyon": Yarı final eşleşmeleri belli oldu

Suudi Arabistan yeşil sahalarında devam eden prestijli Körfez Kupası'nda grup aşaması maçları sona erdi. B Grubu'nun son 3. hafta karşılaşmaları taraftarlara hem çetin bir taktik mücadele hem de gerçek bir sansasyonel sonuç sundu.

Grup liderliği meselesinin çözüldüğü maçta Katar ve BAE milli takımları yenişemedi (1:1). Böylece her iki takım da puanlarını 7'ye yükselterek turnuvada bir üst tura yükseldi.

Bahreyn kalesine 5 gol: Haftanın sansasyonu

Günün en dikkat çekici ve sansasyonel olayı Bahreyn ile Yemen milli takımları arasındaki maçta yaşandı. Maçın zayıf halkası olarak görülen Yemenli futbolcular, rakip savunmayı dağıtarak rakip filelere tam 5 gol göndermeyi başardı (5:2).

Bu galibiyet Yemen'in turnuvayı güzel bir notla kapatıp 3 puan almasını sağlarken, Bahreyn turnuvadan puansız ayrıldı.

3. hafta istatistikleri ve gol atanlar:

  • BAE — Katar 1:1

    Goller: Salih (45+4) — Almoez (33).

  • Bahreyn — Yemen 2:5

    Goller: Humud (6), Madan (67) — Al Gahvashi (18), Al Matari (31), Al Vasmani (40, 90+5), Abbas (44).

Yarı finalde kıtanın devleri karşılaşıyor

Grup aşamasının sonuçlarına göre, turnuvanın final yolundaki eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

  • Katar — Suudi Arabistan: Grupta liderliği paylaşan Katar'ı yarı finalde en ciddi sınav bekliyor. Katar, A Grubu'nda %100'lük bir performans sergileyerek mutlak lider olan turnuva ev sahibi Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek.

  • BAE — Umman: Play-off biletini garantileyen BAE takımı ise A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan disiplinli ve zorlu rakip Umman ile kozlarını paylaşacak.

Karar aşamasındaki maçların, Körfez bölgesinin büyük ödülü için kıran kırana ve şiddetli bir mücadeleye sahne olması bekleniyor.

Körfez KupasıKatarBahreynYemenFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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