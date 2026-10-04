Ancelotti, Brezilya'nın bir sonraki kadrosu hakkındaki kararını açıkladı

Brezilya milli takımı teknik direktörü Carlo Ancelotti, Hindistan karşısında alınan 4-0'lık farklı galibiyetin ardından takımın mevcut durumu ve bir sonraki kamp planları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan teknik adam, milli takımdaki bazı genç oyuncuların potansiyellerini tam olarak sergileyebilmeleri için zamana ve maç pratiğine ihtiyaç duyduklarını belirtti. Bununla birlikte Ancelotti, bir sonraki çağrı için kadro konusunda oldukça net bir fikre sahip olduğunu ifade etti.

Ancelotti oyuncularından memnun

Hindistan ile oynanan karşılaşma, Brezilya'nın net galibiyetiyle sona erdi. 4-0'lık sonucun ardından Ancelotti, oyuncuların gelişim potansiyellerine olumlu not verdi.

Teknik direktör, "Bu dönemi, oyuncularımızın daha da gelişebileceğine dair inançla kapatıyoruz. Her oyuncunun kendine has özellikleri var ve sonuç olarak performanslarından memnunuz" dedi.

Ancelotti'ye göre, milli takım sürekli baskı altında oynasa da her maçta mevcut fırsatları maksimum düzeyde değerlendirmek büyük önem taşıyor.

Gençler için temel sorun: maç pratiği

Brezilya teknik direktörü, kulüplerinde yeterince forma şansı bulamayan oyunculara da değindi.

Ancelotti, rekabetçi uluslararası maçlarda maç pratiği eksik olan oyuncuların kendilerini göstermelerinin oldukça zor olduğunu vurguladı.

Bu durumu Ancelotti, Estevao ve Endrick örnekleri üzerinden de belirtti.

Ancelotti, "Kulüplerinde az süre alan oyuncuların rekabetçi maçlarda sahaya çıkması daha zor. Bu durum Estevao ve Endrick için de geçerli" dedi.

Milli takım kadrosunda büyük bir değişiklik olmayacak

İtalyan teknik adam, bir sonraki kamp kadrosu hakkında da önemli sinyaller verdi.

Ancelotti, Brezilya milli takımında büyük çaplı değişiklikler yapmayı planlamadıklarını belirtti. Ancak mevcut kampa katılamayan diğer genç oyuncuları da denemek istediğini ifade etti.

Teknik direktör, "Bir sonraki çağrı için kadro konusunda oldukça net bir fikre sahibim. Çok fazla şeyi değiştirmeyeceğiz ancak bu milli takım kampına hazır olmayan diğer genç oyuncuları da değerlendirmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Bu durum, Ancelotti'nin Brezilya milli takımında ana iskeleti korurken, gelecek için yeni isimlere de fırsat vermeyi planladığı anlamına geliyor.

Brezilya tekrar Asya'ya dönüyor

Brezilya milli takımının bir sonraki sınavları da Asya'da gerçekleşecek.

Gelecek ay 'Selecao', hazırlık maçlarında Japonya ve Singapur milli takımlarına karşı sahaya çıkacak.

Dolayısıyla bu karşılaşmalar, Ancelotti için sadece sonuç odaklı değil, aynı zamanda Dünya Kupası öncesinde kadroyu bir kez daha test etmek için önemli bir fırsat olacak.