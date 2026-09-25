Ancelotti'nin Brezilya'sı 90+5'te utanç verici bir mağlubiyetten kurtuldu

FIFA günleri kapsamında oynanan uluslararası hazırlık maçında Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, deplasmanda Avustralya ile karşılaştı ve zorlu, sansasyonel bir beraberlik aldı. Townsville'de oynanan mücadelede "pentacampeones" uzun süre geride götürdüğü maçta, ancak hakemin uzattığı 90+5. dakikada bulduğu golle mağlubiyetten kurtulabildi.

Maçın 68. dakikasında Avustralyalıların genç yıldızı Nestori Irankunda skoru açarken, normal sürenin bitiminde 90+5. dakikada oyuna sonradan giren Ryan dengeyi sağladı: 1-1. Kadrosunda Vinicius Junior, Raphinha, Endrick ve Estevao gibi dünya yıldızlarını bulunduran Brezilya'nın bu zorlu oyunu, taraftarlar ve uzmanlar arasında ciddi soru işaretleri uyandırdı. Taraflar 29 Eylül'de ikinci kez kozlarını paylaşacak.

«90+5'te kurtuluş, Irankunda'nın şutu ve Ancelotti sorunu»: Townsville maçının 5 ana noktası

Avustralya ve Brezilya karşılaşmasından en önemli gerçekler:

Son saniye golü: Brezilya, 90+5. dakikada Ryan'ın isabetli vuruşu sayesinde sansasyonel bir mağlubiyetten sağ çıktı;

Irankunda'nın golü: 68. dakikada Nestori Irankunda ev sahibini öne geçirerek Brezilya savunmasındaki zafiyeti ortaya çıkardı;

Yıldız hücum üçlüsünün verimsizliği: Vinicius, Endrick ve Raphinha normal sürede Avustralya kalesini geçemedi;

Ancelotti'nin tam rotasyonu: İkinci yarıda Lino, Pedro, Luiz ve Ryan oyuna alınarak taktik acilen değiştirildi;

29 Eylül - rövanş tarihi: İki milli takım birkaç gün sonra ikinci hazırlık maçında tekrar sahaya çıkacak.

Maç detayları ve göstergeler: Avustralya ve Brezilya karşılaşması

Townsville'deki maçın istatistiksel verileri:

Göstergeler ve kriterler Avustralya Milli Takımı Brezilya Milli Takımı (Ancelotti) Final skoru 1-1 (Sansasyonel beraberlik) 1-1 (90+5'te kurtuluş) Gol sahipleri Irankunda (68') Ryan (90+5') Hücum liderleri Yengi, Irankunda, Metcalfe Vinicius Junior, Raphinha, Endrick Maçın önemli anı 68. dakikada skorun açılması Hakemin uzattığı 5. dakikadaki gol Bir sonraki karşılaşma 29 Eylül'de rövanş maçı 29 Eylül'de rövanş fırsatı

Futbol ekspertizi: Brezilya devi Avustralya'da neden zorlandı?

Uluslararası spor yorumcuları ve futbol analistlerinin sonuçları:

«Yıldız yorgunluğu ve adaptasyon»: Avrupa kulüplerinde yoğun takvimde oynayan Vinicius ve Raphinha, uzun uçuş ve Townsville'deki iklime uyum sağlamada zorluk yaşadı; bu durum ikili mücadelelerdeki hızlarını ve yaratıcılıklarını sınırladı;

Avustralya'nın sert savunma bloğu: Avustralya Milli Takımı merkezde disiplinli bir alan savunması kurarak Brezilya'nın bireysel çalımlarına neredeyse hiç alan bırakmadı; Irankunda'nın hızlı kontratak golü ise Brezilyalıların savunmasındaki sistemsel sorunları gösterdi;

29 Eylül maçı - Ancelotti için sınav: İkinci maçta Carlo Ancelotti'nin kadroda ciddi değişiklikler yapması ve hücum hattını yeniden düzenlemesi bekleniyor, aksi takdirde "Seleçao" taraftarlarının tepkileri daha da artacak.

Sizce Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı, 29 Eylül'deki ikinci maçta güven verici bir galibiyet alabilecek mi, yoksa Avustralya tekrar bir sansasyon mu yaratacak? Vinicius ve Endrick'in milli takımdaki performansını şahsen nasıl değerlendiriyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve dünya futbolundaki bu beklenmedik sonucun analizini tüm taraftarlarla paylaşın!