Japonya'dan sansasyonel mağlubiyet: Brezilya milli takımında neler oluyor?

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Japonya'dan sansasyonel mağlubiyet: Brezilya milli takımında neler oluyor?

Uluslararası hazırlık maçı kapsamında Japonya milli takımıyla karşılaşan Brezilya milli takımı, beklenmedik bir şekilde 2-3'lük skorla mağlup oldu. Oldukça çekişmeli ve sert geçen mücadelenin ardından Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha Dias, hakem yönetimine ilişkin itirazlarını açıkça dile getirdi.

Raphinha'nın hakem yönetimi ve maç hakkındaki görüşleri

The Touchline'a röportaj veren futbolcu, takımın genel performansını olumlu değerlendirirken, maçtaki bazı adaletsizliklerin her şeyi zorlaştırdığını vurguladı.

«Dünya Kupası'ndan sonra gelişim kaydediyoruz, yavaş yavaş kendi oyunumuzu buluyoruz. Bence iyi oynadık! Özellikle ikinci yarıda çok daha güçlü bir performans sergiledik. Ancak hakeme karşı da mücadele etmek zorunda kaldığınızda futbol oynamak zorlaşıyor. Bu her şeyi karmaşıklaştırıyor», dedi Raphinha.

Aynı zamanda takımın kendi hataları üzerinde çalışması gerektiğini kabul eden oyuncu, bugünkü hakem yönetiminin göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Maç ve olay parametreleri

Veriler

Maç sonucu

Japonya - Brezilya 3:2

Açıklamayı yapan

Raphinha Dias (Brezilya milli takımı kanat oyuncusu)

Sahadaki performansı

İlk 11'de başladı ve 71. dakikada oyundan alındı

Disiplin cezası

Maçın sonunda - 90+2. dakikada kırmızı kart gördü

Maç sonundaki gerginlik ve kırmızı kart

Hatırlatmak gerekirse, Japonlar maçın son dakikalarında gol bularak galibiyete uzanmıştı. İlk 11'de başlayan ve 71. dakikada kenara alınan Raphinha, maç sonunda sinirlerine hakim olamadı. Maçın 90+2. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum ve hakem yönetimine yönelik tartışmalı itirazlar, futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.

Sizce Raphinha'nın hakem yönetimine yönelik itirazları haklı mı, yoksa Brezilya'nın mağlubiyetinin sebebi sadece kendi hataları mıydı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editör
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