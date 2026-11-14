Japonya'dan sansasyonel mağlubiyet: Brezilya milli takımında neler oluyor?
Uluslararası hazırlık maçı kapsamında Japonya milli takımıyla karşılaşan Brezilya milli takımı, beklenmedik bir şekilde 2-3'lük skorla mağlup oldu. Oldukça çekişmeli ve sert geçen mücadelenin ardından Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha Dias, hakem yönetimine ilişkin itirazlarını açıkça dile getirdi.
Raphinha'nın hakem yönetimi ve maç hakkındaki görüşleri
The Touchline'a röportaj veren futbolcu, takımın genel performansını olumlu değerlendirirken, maçtaki bazı adaletsizliklerin her şeyi zorlaştırdığını vurguladı.
«Dünya Kupası'ndan sonra gelişim kaydediyoruz, yavaş yavaş kendi oyunumuzu buluyoruz. Bence iyi oynadık! Özellikle ikinci yarıda çok daha güçlü bir performans sergiledik. Ancak hakeme karşı da mücadele etmek zorunda kaldığınızda futbol oynamak zorlaşıyor. Bu her şeyi karmaşıklaştırıyor», dedi Raphinha.
Aynı zamanda takımın kendi hataları üzerinde çalışması gerektiğini kabul eden oyuncu, bugünkü hakem yönetiminin göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.
Maç ve olay parametreleri
Veriler
Maç sonucu
Japonya - Brezilya 3:2
Açıklamayı yapan
Raphinha Dias (Brezilya milli takımı kanat oyuncusu)
Sahadaki performansı
İlk 11'de başladı ve 71. dakikada oyundan alındı
Disiplin cezası
Maçın sonunda - 90+2. dakikada kırmızı kart gördü
Maç sonundaki gerginlik ve kırmızı kart
Hatırlatmak gerekirse, Japonlar maçın son dakikalarında gol bularak galibiyete uzanmıştı. İlk 11'de başlayan ve 71. dakikada kenara alınan Raphinha, maç sonunda sinirlerine hakim olamadı. Maçın 90+2. dakikasında hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. Bu durum ve hakem yönetimine yönelik tartışmalı itirazlar, futbol kamuoyunda ve taraftarlar arasında geniş yankı uyandırdı.
Sizce Raphinha'nın hakem yönetimine yönelik itirazları haklı mı, yoksa Brezilya'nın mağlubiyetinin sebebi sadece kendi hataları mıydı? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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