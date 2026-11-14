Japonya'dan sansasyonel mağlubiyet: Brezilya milli takımında neler oluyor?

Uluslararası hazırlık maçı kapsamında Japonya milli takımıyla karşılaşan Brezilya milli takımı, beklenmedik bir şekilde 2-3'lük skorla mağlup oldu. Oldukça çekişmeli ve sert geçen mücadelenin ardından Brezilyalı kanat oyuncusu Raphinha Dias, hakem yönetimine ilişkin itirazlarını açıkça dile getirdi.

Raphinha'nın hakem yönetimi ve maç hakkındaki görüşleri

The Touchline'a röportaj veren futbolcu, takımın genel performansını olumlu değerlendirirken, maçtaki bazı adaletsizliklerin her şeyi zorlaştırdığını vurguladı.

«Dünya Kupası'ndan sonra gelişim kaydediyoruz, yavaş yavaş kendi oyunumuzu buluyoruz. Bence iyi oynadık! Özellikle ikinci yarıda çok daha güçlü bir performans sergiledik. Ancak hakeme karşı da mücadele etmek zorunda kaldığınızda futbol oynamak zorlaşıyor. Bu her şeyi karmaşıklaştırıyor», dedi Raphinha.

Aynı zamanda takımın kendi hataları üzerinde çalışması gerektiğini kabul eden oyuncu, bugünkü hakem yönetiminin göz ardı edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.