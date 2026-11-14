Japonya 3-2 Brezilya: "Samuraylar" efsanevi rakibini devirerek sansasyon yarattı

Uluslararası hazırlık maçı kapsamında dünya futbolunun devlerinden Brezilya milli takımı, Japonya milli takımı ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar, gollere sahne olan ve büyük çekişmeye sahne olan yoğun bir mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşma beklenmedik bir şekilde Japonya'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.

Gollere sahne olan yoğun mücadele

Maçın başından itibaren her iki takım da aktif ve hücum ağırlıklı bir futbol sergiledi. Japonya milli takımı oyuncuları fırsatları iyi değerlendirerek skoru açtı. Karşılaşma boyunca "Samuraylar" adına Kubo (15. dakika), Nakamura (19. dakika) ve maçın sonunda gol atan Sakamoto (90+1. dakika) isimlerini tabelaya yazdırdılar.

Brezilya milli takımında ise forvet Vinicius Junior yüksek beceri sergileyerek duble yaptı (33. ve 75. dakikalar). Ancak beş gollü dramada Japonların savunmadaki disiplini ve hücumdaki isabeti onlara galibiyeti getirdi.