Japonya 3-2 Brezilya: "Samuraylar" efsanevi rakibini devirerek sansasyon yarattı
Uluslararası hazırlık maçı kapsamında dünya futbolunun devlerinden Brezilya milli takımı, Japonya milli takımı ile karşı karşıya geldi. Taraftarlar, gollere sahne olan ve büyük çekişmeye sahne olan yoğun bir mücadeleye tanıklık etti. Karşılaşma beklenmedik bir şekilde Japonya'nın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi.
Gollere sahne olan yoğun mücadele
Maçın başından itibaren her iki takım da aktif ve hücum ağırlıklı bir futbol sergiledi. Japonya milli takımı oyuncuları fırsatları iyi değerlendirerek skoru açtı. Karşılaşma boyunca "Samuraylar" adına Kubo (15. dakika), Nakamura (19. dakika) ve maçın sonunda gol atan Sakamoto (90+1. dakika) isimlerini tabelaya yazdırdılar.
Brezilya milli takımında ise forvet Vinicius Junior yüksek beceri sergileyerek duble yaptı (33. ve 75. dakikalar). Ancak beş gollü dramada Japonların savunmadaki disiplini ve hücumdaki isabeti onlara galibiyeti getirdi.
Maç detayları
Bilgiler
Maç statüsü
Uluslararası hazırlık maçı
Skor
Japonya — Brezilya 3:2
Japonya golleri
Kubo (15'), Nakamura (19'), Sakamoto (90+1')
Brezilya golleri
Vinicius Junior (33', 75')
Kadrolar ve oyuncu değişiklikleri
Maç boyunca her iki teknik direktör de kadroyu test etmek amacıyla birçok değişiklik yaptı:
Japonya kadrosu: Suzuki Z., Nakano S. (Sugawara Y. 62), Seko A., Machida K. (Itakura K. 86), Ito H. (Suzuki J. 86), Tanaka A. (Sano K. 86), Kamada D. (Minamino T. 72), Doan R. (k) (Sakamoto T. 72), Nakamura K. (Ito J. 72), Maeda D. (Ogawa K. 72), Kubo T. (Sano K. 62).
Brezilya kadrosu: Pedro Morisco, Wesley Franca (Vanderson 78), Cunha (Jonathan Jesus 58), Gabriel, Carlos Augusto, Bruno Guimaraes, Andre Santos (Joao Gomes 79), Andre (Marlon Gomes 58), Estevao (Alisson 58), Raphinha (k) (Endrick 71), Vinicius Junior.
Bu galibiyet, Asya futbolu temsilcilerinin son yıllarda küresel sahnedeki büyük yükselişini ve yüksek potansiyelini bir kez daha kanıtladı.
Sizce Japonya milli takımının Brezilya karşısında aldığı bu galibiyet hak edilmiş bir sonuç mu, yoksa Brezilyalılar kendi oyunlarını sergileyemedi mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!
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