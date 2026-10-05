Açık itiraf: Klopp 0:0'lık beraberlik sonrası oyuncularına neden hayran kaldığını açıkladı
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında Selanik'te Yunanistan ile oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Mücadele golsüz beraberlikle (0:0) sonuçlansa da, deneyimli Alman çalıştırıcı sahada sergilenen oyun kalitesinden ve futbolcuların gösterdiği dinamizmden duyduğu hayranlığı gizlemedi.
Yaz aylarında Julian Nagelsmann'ın yerine geçerek 'Bundestim'in başına geçen Klopp yönetimindeki Almanlar, grup aşamasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ancak teknik direktör, rakamlardan ziyade takımın gelişimine daha fazla değer verdiğini belirtti.
«İlk yarıyı bu seviyede oynayacağımıza inanmazdım»
UEFA'nın resmi sitesinin RTL televizyon kanalına dayandırdığı habere göre, Jürgen Klopp öğrencilerinin Yunanistan karşısındaki performansını coşkuyla değerlendirdi:
«Çok memnunum çünkü bu yola nereden başladığımızı iyi biliyorum. Takımıma gerçekten hayran kaldım. Bu daha çok hoş bir şaşkınlık; beklentilerimin üzerine çıktılar, kesinlikle hayal kırıklığına uğramadım!
Dürüst olmak gerekirse, ilk yarıyı bu kadar yüksek seviyede oynayabileceğimize daha önce inanmazdım. Çocuklar harika bir oyun sergiledi; neredeyse her alanda en üst düzeyi gösterdiler. Sadece tek bir şey eksikti: pozisyonları değerlendirmek ve hücumun son noktasında daha uygun pozisyondaki takım arkadaşlarını her zaman göremedik.»
İki haftalık sınav ve Kasım ayındaki yeni meydan okuma
Teknik direktör, son kampın yeni kadro ve taktikleri oluşturmada belirleyici bir sınav dönemi olduğunu kaydetti:
Kadro değerlendirmesi: İki hafta boyunca birçok aday değerlendirildi ve her futbolcu potansiyelini sergileyerek kadrodaki yerini adil bir rekabetle kanıtladı;
Açık kapı politikası: Klopp, takımın beklenenden daha iyi performans gösterebileceğine inandığını ve milli takım kapılarının tüm hak eden adaylara açık kalacağını vurguladı.
Alman ekibi, Uluslar Ligi'ndeki bir sonraki maçını 13 Kasım'da deplasmanda Sırbistan'a karşı oynayacak. Bu mücadelenin, Jürgen Klopp projesinin gruptaki nihai konumunu belirlemesi bekleniyor.
Yorumlar 0
…