Açık itiraf: Klopp 0:0'lık beraberlik sonrası oyuncularına neden hayran kaldığını açıkladı

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, UEFA Uluslar Ligi 4. hafta maçında Selanik'te Yunanistan ile oynanan karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Mücadele golsüz beraberlikle (0:0) sonuçlansa da, deneyimli Alman çalıştırıcı sahada sergilenen oyun kalitesinden ve futbolcuların gösterdiği dinamizmden duyduğu hayranlığı gizlemedi.

Yaz aylarında Julian Nagelsmann'ın yerine geçerek 'Bundestim'in başına geçen Klopp yönetimindeki Almanlar, grup aşamasında 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Ancak teknik direktör, rakamlardan ziyade takımın gelişimine daha fazla değer verdiğini belirtti.

UEFA'nın resmi sitesinin RTL televizyon kanalına dayandırdığı habere göre, Jürgen Klopp öğrencilerinin Yunanistan karşısındaki performansını coşkuyla değerlendirdi:

«Çok memnunum çünkü bu yola nereden başladığımızı iyi biliyorum. Takımıma gerçekten hayran kaldım. Bu daha çok hoş bir şaşkınlık; beklentilerimin üzerine çıktılar, kesinlikle hayal kırıklığına uğramadım!

Dürüst olmak gerekirse, ilk yarıyı bu kadar yüksek seviyede oynayabileceğimize daha önce inanmazdım. Çocuklar harika bir oyun sergiledi; neredeyse her alanda en üst düzeyi gösterdiler. Sadece tek bir şey eksikti: pozisyonları değerlendirmek ve hücumun son noktasında daha uygun pozisyondaki takım arkadaşlarını her zaman göremedik.»